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Киноафиша Фильмы Заговор

Заговор

Zagovor 18+
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О фильме

Григорий Распутин - одна из самых загадочных и спорных личностей в истории России. Как жизнь его, так и смерть окутаны тайной. И по сей день не умолкают горячие споры историков. Кем был он? Святым ли старцем, спасавшим Россию, или маститым аферистом, мастерски манипулирующим царем в своих корыстных целях? Вел ли распутный образ жизни, ввергая в ужас свое окружение, или был праведником, проводящим свои дни в молитвах и чаяньях о земле русской?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 января 2007
Дата выхода
1 января 2007 Россия 16+
7 июня 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
7 июня 2007 Украина
Производство РасфокусФильм
Другие названия
Zagovor, Conspiracy, Заговор
Режиссер
Станислав Либин
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Ярослав Иванов
Наталья Бурмистрова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
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