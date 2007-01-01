Григорий Распутин - одна из самых загадочных и спорных личностей в истории России. Как жизнь его, так и смерть окутаны тайной. И по сей день не умолкают горячие споры историков. Кем был он? Святым ли старцем, спасавшим Россию, или маститым аферистом, мастерски манипулирующим царем в своих корыстных целях? Вел ли распутный образ жизни, ввергая в ужас свое окружение, или был праведником, проводящим свои дни в молитвах и чаяньях о земле русской?