Постер фильма Шелк
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 5.8
Шелк

Шелк

Silk 18+
О фильме

События фильма происходят в 19-м веке. Молодой женатый француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. Он отправляется из Франции в Японию, чтобы забрать секретный груз. В Японии он знакомится с красивой девушкой из Европы, любовницей местного богача. Страсть к красавице охватывает Жанкура. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем. Но начинается военная интервенция. Несмотря на это, их чувство не гаснет, и об их отношениях начинает подозревать Элен, жена Жанкура…

Страна Канада / Франция / Италия / Великобритания / Япония
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 14 сентября 2007
Премьера в мире 11 сентября 2007
Дата выхода
11 сентября 2007 Россия 16+
4 июля 2008 Германия
9 ноября 2007 Ирландия
11 сентября 2007 Казахстан
14 сентября 2007 Канада
14 сентября 2007 США
11 сентября 2007 Украина
5 августа 2009 Франция TP
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $7 965 682
Производство Rhombus Media, Fandango, Bee Vine Pictures
Другие названия
Silk, Retrato de amor, Seda, Soie, Hodvábna cesta, Jedwab, Metaxi, Paixão Proibida, Seda - Retrato de amor, Seide, Selyem, Seta, Siid, Svila, Μετάξι, Коприна, Шёлк, シルク, 異旅情絲
Режиссер
Франсуа Жирар
Франсуа Жирар
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Майкл Питт
Майкл Питт
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Альфред Молина
Альфред Молина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Baldabiou Я знал одного человека, который построил свою собственную железную дорогу. Она была совершенно прямой. Ни одного поворота. У него была на то причина. Я не помню, какая именно. Причины забываются.
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
