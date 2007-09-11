3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные

Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал

Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»