Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
События фильма происходят в 19-м веке. Молодой женатый француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. Он отправляется из Франции в Японию, чтобы забрать секретный груз. В Японии он знакомится с красивой девушкой из Европы, любовницей местного богача. Страсть к красавице охватывает Жанкура. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем. Но начинается военная интервенция. Несмотря на это, их чувство не гаснет, и об их отношениях начинает подозревать Элен, жена Жанкура…
|11 сентября 2007
|Россия
|16+
|4 июля 2008
|Германия
|9 ноября 2007
|Ирландия
|11 сентября 2007
|Казахстан
|14 сентября 2007
|Канада
|14 сентября 2007
|США
|11 сентября 2007
|Украина
|5 августа 2009
|Франция
|TP