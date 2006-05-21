Азур и Азмар, 2006

Мудрость легенд Азии и остроумие сказок Европы, тонкий восточный колорит и изысканный французский стиль, могущественные феи и коварные джинны, огнегривые львы и радужнокрылые грифоны – в семейной анимационной фэнтези-сказке об удивительных приключениях двух друзей Азура и Азмара.

Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба - сын владелицы замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая темная ночь Востока, - сын кормилицы. В зеленой и процветающей стране они росли, как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты, о которой когда-то рассказывала им кормилица.

Став взрослым, сильный и умный Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов. Сказка детства привела в эти края и храброго Азмара, который тоже полон решимости во что бы то ни стало разыскать Фею, невзирая на все опасности и чары этого волшебного государства, где встречаются день и ночь, где счастье и любовь – на волоске от смерти…