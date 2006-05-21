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Азур и Азмар Азур и Азмар
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Azur et Asmar

Азур и Азмар, 2006

2006 / Испания / Италия / Бельгия / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Мудрость легенд Азии и остроумие сказок Европы, тонкий восточный колорит и изысканный французский стиль, могущественные феи и коварные джинны, огнегривые львы и радужнокрылые грифоны – в семейной анимационной фэнтези-сказке об удивительных приключениях двух друзей Азура и Азмара.

Красавец-блондин Азур с глазами цвета ясного неба - сын владелицы замка. Брюнет Азмар, чьи очи черны, как самая темная ночь Востока, - сын кормилицы. В зеленой и процветающей стране они росли, как родные братья. Судьба разлучила друзей, но они не забыли счастья своего детства и сказок о далекой стране мечты, о которой когда-то рассказывала им кормилица.

Став взрослым, сильный и умный Азур отправляется на поиски этой загадочной страны, где обитает могущественная Фея Джиннов. Сказка детства привела в эти края и храброго Азмара, который тоже полон решимости во что бы то ни стало разыскать Фею, невзирая на все опасности и чары этого волшебного государства, где встречаются день и ночь, где счастье и любовь – на волоске от смерти…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 ноября 2007
Премьера онлайн 16 декабря 2021
Премьера в мире 21 мая 2006
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик RUSCICO
Бюджет €9 000 000
Режиссер
Мишель Осело
В ролях
Сирил Мурали
Риба
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Фатма Бен Келл
Райан Махжуб
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Постер мультфильма Азур и Азмар 2 постера
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