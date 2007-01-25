Консервы, 2006

Журналисту-международнику становится известно о готовящейся высшими чинами власти продаже одной из восточных стран атомной установки, с помощью которой экстремисты смогут создать ядерную бомбу. Власть имущие подставляют пытливого репортера, в результате чего ему предстоит отбывать срок на Дальнем Севере. Но на зоне он узнает, что несколько рецидивистов-смертников готовят побег, и втирается к ним в доверие, чтобы добраться до Москвы. Он еще не знает, что среди осужденных есть такое понятие, как "консервы". Так называют человека, которого беглецы берут с собой, чтобы съесть его в дороге.

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