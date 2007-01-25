Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Консервы
Киноафиша Фильмы Консервы

Консервы, 2006

2006 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Журналисту-международнику становится известно о готовящейся высшими чинами власти продаже одной из восточных стран атомной установки, с помощью которой экстремисты смогут создать ядерную бомбу. Власть имущие подставляют пытливого репортера, в результате чего ему предстоит отбывать срок на Дальнем Севере. Но на зоне он узнает, что несколько рецидивистов-смертников готовят побег, и втирается к ним в доверие, чтобы добраться до Москвы. Он еще не знает, что среди осужденных есть такое понятие, как "консервы". Так называют человека, которого беглецы берут с собой, чтобы съесть его в дороге.
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 25 января 2007
Премьера в мире 25 января 2007
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Консервы
Антикиллер
Антикиллер (2002)
8.2
Побег
Побег (2005)
7.4
Антикиллер 2: Антитеррор
Антикиллер 2: Антитеррор (2003)
5.9
Тот, кто гасит свет
Тот, кто гасит свет (2008)
7.4
Пилигрим
Пилигрим (2018)
6.714286
Оракул: игра втемную
Оракул: игра втемную (2018)
3.1
Барон (2016)
5.909091
Непобедимый
Непобедимый (2008)
7.105263
Новая Земля
Новая Земля (2008)
7
Сорок
Сорок (2007)
5.6923075
Способ убийства
Способ убийства (1993)
5.5
Без особого риска
Без особого риска (1983)
5.8
Постер фильма Консервы 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
mn 2 апреля 2015, 12:51
наркоманы с фиолетовыми глазами поедающие сыроежки. отлично.
больше нет слов. то что это все оказалось сном в итоге еще хоть как-то может оправдать… Читать дальше…
wind 2 апреля 2015, 12:51
первое название фильма было "побег со свиньёй"

консервы всётаки лучше
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше