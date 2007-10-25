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Пила 4 Пила 4
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Saw IV

Пила 4, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон Крамер и его последовательница Аманда мертвы, но даже после смерти зловещий маньяк продолжает свою изощренную игру. В ходе вскрытия патологоанатомы обнаруживают в желудке Конструктора аудиозапись, предназначенную очередному игроку – детективу Хоффману, проводившему расследование по делу Крамера.

  • Чтобы создать внутренности для тела Джона Крамера, которые патологоанатомы достают в сцене со вскрытием, потребовалось две недели.
  • Это первая часть франшизы, в создании сценария для которой не приняли участия авторы оригинальной “Пилы” Ли Уоннелл и Джеймс Ван.
  • Ножи, использованные в ловушке для Сесила, были созданы из дерева.
  • Съемки фильма заняли 32 дня, монтаж – 2 месяца.
  • Элисон Лютер, с которой детектив Ригг беседует  в школе, сыграла племянница режиссера Даррена Линна Боусмана.
  • Плавные переходы между сценами создавались без привлечения цифровой графики. Для этого декорации строились максимально близко друг к другу.
  • Изначально Донни Уолбергу пришлось отказаться от роли Эрика Мэтьюса из-за своего плотного графика, но когда актер все же освободился, создатели фильма специально вписали в сценарий новые сцены с Мэтьюсом.
  • В одной из сцен показываются фото изнасилованных Айвеном женщин. Героинь на снимках сыграли девушка Даррена Линна Боусмана, а также его ассистент и адвокат.

Джигсоу и его ученица Аманда мертвы. После известий об убийстве детектива Керри, два сотрудника ФБР, агент Стрэм и агент Перес, прибывают на место преступления, чтобы помочь опытному детективу Хоффману разобраться в хитросплетениях ловушек, которые оставил после себя Джигсоу. Однако когда командир отряда быстрого реагирования Ригг оказывается втянут в смертельную игру маньяка, у последнего из нетронутых Джигсоу офицеров есть 90 минут на то, чтобы обойти ужасные ловушки и спасти старого друга, иначе их обоих ждет жуткая смерть.

7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 29 ноября 2007
Премьера в мире 25 октября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Лирик Бент
Костас Мэндилор
Скотт Пэттерсон
Джастин Луис
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 02/12/2007 - 16:04:17):то есть нечто типа явлений Фредди во снах детишкам с улицы Вязов.

а ведь никто еще не переплюнул Комшар… Читать дальше…
**** 2 апреля 2015, 12:51
http://rutube.ru/tracks/226122.html?v=68e84cf7043242f86ccf9da914b5943f
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