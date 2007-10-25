Пила 4, 2007

Джигсоу и его ученица Аманда мертвы. После известий об убийстве детектива Керри, два сотрудника ФБР, агент Стрэм и агент Перес, прибывают на место преступления, чтобы помочь опытному детективу Хоффману разобраться в хитросплетениях ловушек, которые оставил после себя Джигсоу. Однако когда командир отряда быстрого реагирования Ригг оказывается втянут в смертельную игру маньяка, у последнего из нетронутых Джигсоу офицеров есть 90 минут на то, чтобы обойти ужасные ловушки и спасти старого друга, иначе их обоих ждет жуткая смерть.