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В диких условиях В диких условиях
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Into the Wild

В диких условиях, 2007

2007 / США
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Выпускник колледжа, отличник Кристофер МакКэндлесс принимает очень странное, по мнению всех окружающих, решение: он отдает все свои сбережения на благотворительность и отправляется в путешествие по США. Без работы, без гроша в кармане, он решает испытать себя и доказать, что простой неподготовленный человек может выжить в диких условиях.

  • Джим Галлиен, житель Аляски, подаривший Крису резиновые сапоги в начальной сцене, играет самого себя.
  • Эмиль Хирш сбросил 18 килограммов, чтобы сыграть эту роль.
  • Часы, которые носит герой Эмиля Хирша в фильме, - это часы, подаренные актеру реальным Кристофером МакКэндлессом, путешественником, чья история и легла в основу книги и фильма. 
  • Шону Пенну потребовалось десять лет, чтобы получить одобрение семьи МакКэндлесс на экранизацию. 
  • Чтобы показать разные времена года, съемочной группе пришлось совершить четыре поездки в Аляску. 
  • Заку Галифианакису сказали импровизировать все его реплики, поскольку его персонажа их не было в оригинальном сценарии. 
  • Когда Шон Пенн впервые задумался о создании этого фильма, он видел Леонардо ди Каприо в роли Кристофера и Марлона Брандо в роли Рона Франца.

После окончания Университета Эмори один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу. По дороге Кристофер знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь.

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 сентября 2007
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 1 сентября 2007
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Шон Пенн
Шон Пенн
В ролях
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Винс Вон
Винс Вон
Все актеры и съемочная группа
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13 ноября 2018 13:26
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