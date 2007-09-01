В диких условиях, 2007

Выпускник колледжа, отличник Кристофер МакКэндлесс принимает очень странное, по мнению всех окружающих, решение: он отдает все свои сбережения на благотворительность и отправляется в путешествие по США. Без работы, без гроша в кармане, он решает испытать себя и доказать, что простой неподготовленный человек может выжить в диких условиях.
После окончания Университета Эмори один из его ведущих студентов и атлетов Кристофер МакКэндлесс оставляет все свое имущество, отдает накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, и отправляется автостопом на Аляску, чтобы окунуться в дикую природу. По дороге Кристофер знакомится с разными людьми, так или иначе влияющими на его жизнь.