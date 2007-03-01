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Зодиак Зодиак
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Zodiac

Зодиак, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

4 июля 1969 года неизвестный мужчина нападает на Дарлин Феррин и Майка Маго с пистолетом на аллее Влюбленных в Вальехо. Выживает только Майк. Месяц спустя San Francisco Chronicle получает зашифрованные письма, написанные убийцей по имени Зодиак, который угрожает убить дюжину человек, если его закодированное сообщение не будет опубликовано. Когда газета публикует письма, семейная пара расшифровывает одно из них. В сентябре убийца наносит удар по двум студентам на озере Берриесса. Следователи и репортеры, которые ищут убийцу, становятся одержимыми этим делом, а один из них, карикатурист Роберт Грейсмит, все ближе подбирается к Зодиаку…

  • Единственный комментарий, который реальный Роберт Грейсмит сказал о законченном сценарии фильма, был: «Боже, теперь я понимаю, почему меня бросила жена».
  • Костюмы жертв убийства были тщательно воссозданы на основе судебно-медицинских доказательств, которые были предоставлены создателям специально для постановки.
  • В сценарии фильма насчитывалось более 200 страниц. Чтобы хронометраж фильма многократно не вырос, Финчер решил попросить актеров говорить быстрее.
  • Продюсеры фильма наняли частного детектива, чтобы разыскать реального выжившего после Зодиака Майка Маго и привлечь его на проект в качестве консультанта.

Правдивая история одного из самых интригующих нераскрытых преступлений прошлого века.

В Сан-Франциско появляется серийный убийца, который не только угрожает спокойствию города, но и насмехается над стражами порядка, снабжая их письмами и посланиями мистического содержания.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 2 августа 2007
Премьера в мире 1 марта 2007
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Марк Руффало
Марк Руффало
Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
Клеа ДюВолл
Все актеры и съемочная группа
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Несмотря на данное после фильма «Семь» слово не снимать кино о серийных убийцах, Дэвид Финчер пренебрег этим своим обещанием и, вдохновившись красотой сценария, перенес на экран подвиги Зодиака – одного из самых известных серийных убийц ХХ века. Точнее говоря, фильм, конечно, не о самом Зодиаке, «творившем» на протяжении многих лет начиная с 1969-го (если вообще не с 1966-го), так и не пойманном и до сих пор даже не идентифицированном, невзирая на проверку как минимум 2300 подозреваемых. Фильм…
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Андрей 18 июля 2016, 22:46
посоветовали знакомые посмотреть и, пожалуй, я бы тоже рекомендовал посмотреть этот фильм!
немного скучно и сонно первые 2\3 фильма, потом стало… Читать дальше…
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