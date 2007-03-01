Зодиак, 2007

Наша рецензия

Несмотря на данное после фильма «Семь» слово не снимать кино о серийных убийцах, Дэвид Финчер пренебрег этим своим обещанием и, вдохновившись красотой сценария, перенес на экран подвиги Зодиака – одного из самых известных серийных убийц ХХ века. Точнее говоря, фильм, конечно, не о самом Зодиаке, «творившем» на протяжении многих лет начиная с 1969-го (если вообще не с 1966-го), так и не пойманном и до сих пор даже не идентифицированном, невзирая на проверку как минимум 2300 подозреваемых. Фильм…