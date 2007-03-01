Зодиак, 2007

4 июля 1969 года неизвестный мужчина нападает на Дарлин Феррин и Майка Маго с пистолетом на аллее Влюбленных в Вальехо. Выживает только Майк. Месяц спустя San Francisco Chronicle получает зашифрованные письма, написанные убийцей по имени Зодиак, который угрожает убить дюжину человек, если его закодированное сообщение не будет опубликовано. Когда газета публикует письма, семейная пара расшифровывает одно из них. В сентябре убийца наносит удар по двум студентам на озере Берриесса. Следователи и репортеры, которые ищут убийцу, становятся одержимыми этим делом, а один из них, карикатурист Роберт Грейсмит, все ближе подбирается к Зодиаку…
Правдивая история одного из самых интригующих нераскрытых преступлений прошлого века.
В Сан-Франциско появляется серийный убийца, который не только угрожает спокойствию города, но и насмехается над стражами порядка, снабжая их письмами и посланиями мистического содержания.
немного скучно и сонно первые 2\3 фильма, потом стало… Читать дальше…