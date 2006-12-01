Король вечеринок 2, 2006

Тадж Бадаландабад только что закончил колледж и отправляется поступать в Оксфорд. Он мечтает пойти по стопам своего отца и не только получить ученую степень, но и стать членом закрытого лагеря "Братская гильдия лис и собак", следующим представителем Бадаландабадов, названных "Султаном простыней".

Однако когда Тай приезжает в Оксфорд, Пип Эверетт, Серый Граф, возглавляющий "Лис и собак", говорит ему, что произошла ошибка, и Тай не принят в лагерь. Но Тай не сдается и скоро становится главой альтернативной тусовки самых главных придурков Оксфорда – "Петух и быки". Кто же выиграет главный приз в соревнованиях Оксфорда и получит сердце красавицы Шарлотты?