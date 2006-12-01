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Van Wilder 2: The Rise of Taj

Король вечеринок 2, 2006

2006 / США
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Тадж Бадаландабад только что закончил колледж и отправляется поступать в Оксфорд. Он мечтает пойти по стопам своего отца и не только получить ученую степень, но и стать членом закрытого лагеря "Братская гильдия лис и собак", следующим представителем Бадаландабадов, названных "Султаном простыней".

Однако когда Тай приезжает в Оксфорд, Пип Эверетт, Серый Граф, возглавляющий "Лис и собак", говорит ему, что произошла ошибка, и Тай не принят в лагерь. Но Тай не сдается и скоро становится главой альтернативной тусовки самых главных придурков Оксфорда – "Петух и быки". Кто же выиграет главный приз в соревнованиях Оксфорда и получит сердце красавицы Шарлотты?

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 февраля 2007
Премьера в мире 1 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Люксор
Режиссер
Морт Натан
В ролях
Дениэль Персиваль
Глен Бэрри
Лорен Кохэн
Лорен Кохэн
Энтони Козенс
Энтони Козенс
Стивен Рэтман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Король вечеринок 2 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
Всем привет!Я сдесь не на правах модератора,а на правах человека, хочу сказать пару фраз.
1.Для чего нормальные люди заходят на такие форумы? Чтобы… Читать дальше…
Alev 2 апреля 2015, 12:51
✊ Не знаю как эта часть а первая помоему была нормальная!
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