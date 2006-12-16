Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новые приключения Золушки Новые приключения Золушки
Киноафиша Фильмы Новые приключения Золушки
Happily N'Ever After

Новые приключения Золушки, 2007

2007 / США / Германия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сохранять равновесие между Добром и Злом в Волшебной стране сказок оказывается не так уж и просто. Главный Волшебник, повелитель всех сказок и ответственный за счастливый конец каждой из них, решил взять небольшой "тайм-аут" — укатить отдохнуть и поиграть в гольф в Шотландию. Вместо себя он оставляет двух своих помощников — Манка и Мамбо, следить за тем, чтобы все сказки шли своим чередом и заканчивались счастливой концовкой. Золушка, типичная сказочная героиня. Она дружит с дворцовым посудомойщиком Риком, который питает к ней самые теплые чувства, но все равно мечтает танцевать на балу в тот вечер только с Принцем...

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 марта 2007
Премьера в мире 16 декабря 2006
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Пирамида
Бюджет $47 000 000
Режиссер
Пол Дж. Болджер
В ролях
Джордж Карлин
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Энди Дик
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Лиза Каплан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Новые приключения Золушки
Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница (2019)
5.7
Белки в деле
Белки в деле (2015)
3.8
Странные чары
Странные чары (2015)
6.818182
Барби: Рок-принцесса
Барби: Рок-принцесса (2015)
6.1
Джек и механическое сердце
Джек и механическое сердце (2013)
7.2727275
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса (2012)
7.6
Красная Шапка против зла
Красная Шапка против зла (2010)
7
Шевели ластами
Шевели ластами (2009)
7.75
Правдивая история Кота в сапогах
Правдивая история Кота в сапогах (2009)
6.8421054
Новые приключения Золушки 2
Новые приключения Золушки 2 (2009)
7
Мартышки в космосе
Мартышки в космосе (2008)
5.1
Дельго
Дельго (2008)
4.3333335
Постер мультфильма Новые приключения Золушки 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
anonim2007 2 апреля 2015, 12:51
Полнейший бред!Создателями шрэка тут даже не пахнет!
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше