Новые приключения Золушки, 2007

Сохранять равновесие между Добром и Злом в Волшебной стране сказок оказывается не так уж и просто. Главный Волшебник, повелитель всех сказок и ответственный за счастливый конец каждой из них, решил взять небольшой "тайм-аут" — укатить отдохнуть и поиграть в гольф в Шотландию. Вместо себя он оставляет двух своих помощников — Манка и Мамбо, следить за тем, чтобы все сказки шли своим чередом и заканчивались счастливой концовкой. Золушка, типичная сказочная героиня. Она дружит с дворцовым посудомойщиком Риком, который питает к ней самые теплые чувства, но все равно мечтает танцевать на балу в тот вечер только с Принцем...