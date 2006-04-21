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Постер мультфильма Освободите Джимми
Постер мультфильма Освободите Джимми
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Освободите Джимми

Освободите Джимми

Free Jimmy 18+
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О фильме

- Приз Amanda Awards-2006 (Норвегия) в номинации "лучший фильм года".
Четверо «отвязных» рокеров -явных «отморозков» и психопатов - cлучайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы – слон Джимми. Задача новых работничков – держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» - а вы можете себе представить «ломку» у слона?! В погоню за ними увязывается целая толпа – «зеленые» активисты, охотники-маньяки из Шотландии, мечтающие украсить гостиную головой слона и, наконец, лапландская мафия – «самые мерзкие люди на всем севере». Единственное спасение Джимми – добродушный лось, который встречается ему на пути. Поможет ли сохатый Джимми избавиться от пагубного пристрастия и кучки психов? Смотрите в новом фильме гения анимации и сатиры норвежца Кристофера Нильсена.
Страна Норвегия / Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 апреля 2006
Дата выхода
22 ноября 2007 Россия Русский репортаж
22 ноября 2007 Беларусь
17 октября 2008 Великобритания 15
21 апреля 2006 Дания
22 ноября 2007 Казахстан
21 апреля 2006 Норвегия 15
21 апреля 2006 США
22 ноября 2007 Украина
27 апреля 2007 Швеция 15
Бюджет 100 000 000 NOK
Сборы в мире $2 277 607
Производство AnimagicNet A/S, Free Jimmy Productions, Modelink
Другие названия
Slipp Jimmy Fri, Free Jimmy, Libérez Jimmy, Szabadítsátok ki Jimmyt!, Uwolnić słonia, Освободите Джимми, 吉米闖天關
Режиссер
Кристофер Нильсен
В ролях
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Джей Симпсон
Джей Симпсон
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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17 июня 2025 10:41
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