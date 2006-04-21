Четверо «отвязных» рокеров -явных «отморозков» и психопатов - cлучайно попадают в бродячий цирк. Гвоздь цирковой программы – слон Джимми. Задача новых работничков – держать слона «под вечным кайфом» с помощью коктейля из наркотиков. Однако, слоник срывает все планы и накануне премьеры сбегает, не дождавшись «дозы». И начинается сумасшедшая гонка: проштрафившиеся парни должны нагнать Джимми, прежде, чем у того начнется «ломка» - а вы можете себе представить «ломку» у слона?! В погоню за ними увязывается целая толпа – «зеленые» активисты, охотники-маньяки из Шотландии, мечтающие украсить гостиную головой слона и, наконец, лапландская мафия – «самые мерзкие люди на всем севере». Единственное спасение Джимми – добродушный лось, который встречается ему на пути. Поможет ли сохатый Джимми избавиться от пагубного пристрастия и кучки психов? Смотрите в новом фильме гения анимации и сатиры норвежца Кристофера Нильсена.

Развернуть