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Гангстер Гангстер
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American Gangster

Гангстер, 2007

2007 / США
7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

После смерти своего работодателя и наставника Бампи Джонсона предприимчивый  гангстер Фрэнк Лукас захватывает героиновый рынок Гарлема. Он делает это, покупая героин непосредственно из Юго-Восточной Азии, и для этого придумывает особый способ импорта наркотиков в США. В результате его продукт сильно превосходит тот, что в настоящее время продается на улице, а его цены оказываются гораздо ниже. союз с мафией Нью-Йорка только упрочивает положение Луакса, но по его следам уже идет группа по борьбе с наркотиками во главе с честным полицейским Ричи Робертсом…

  • Фильм является историей криминальной карьеры Фрэнка Лукаса, хитроумного гангстера из Ла-Гранжа, который контрабандой ввозил героин в Соединенные Штаты на американских служебных самолетах, возвращавшихся с войны во Вьетнаме, прежде чем был задержан оперативной группой под руководством детектива Ричи Робертса.
  • Во время съемок в провинции Чиангмай в Таиланде режиссер фильма Ридли Скотт нанял множество статистов из местных деревень, многие из которых были реальными участниками операции Лукаса по сбыту наркотиков во время войны во Вьетнаме.
  • Позже Ридли Скотт вспоминал, что эта постановка была одним из самых масштабных начинаний его карьеры. Было снято 360 сцен в более чем 180 различных локациях.

Фрэнк Лукас, тихий водитель одного их гарлемских преступных авторитетов, привык не обращать на себя внимания. Однако после смерти хозяина Фрэнк использует ситуацию в своих целях, создав в одночасье свою собственную криминальную империю. Его специальность — героин, который он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии в гробах американских солдат, погибших во Вьетнаме. Он считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, знакомством с ним гордятся звезды музыки и спорта.

Ричи Робертс также придерживается своих правил игры — он редкий для Нью-Йорка 70-х образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Проводя основное рабочее время за пределами своего кабинета, на улицах города, он начинает чувствовать перемены в мире криминала. Похоже, что из ниоткуда появилась новая сила, которой удалось добиться того, о чем сотню лет мечтали мафиозные кланы. Нет сомнений, что пути Фрэнка и Ричи пересекутся, но лишь один из них выйдет из этой схватки победителем...

7.8 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 13 декабря 2007
Премьера онлайн 19 февраля 2019
Премьера в мире 19 октября 2007
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ридли Скотт
Ридли Скотт
В ролях
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Джош Бролин
Джош Бролин
RZA
RZA
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Все актеры и съемочная группа
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Гангстер
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Наша рецензия
Уже в первых кадрах «Гангстера» названы две основные проблемы американского общества: во-первых, «главная беда Америки – в том, что она стала слишком большой»; во-вторых, «у Системы нет сердца, – нож некуда всадить». Примечательно, что обе фразы сказаны чернокожим боссом нью-йоркского криминалитета, который через несколько минут умрет от сердечного приступа. Огромный мир, втянутый в американскую орбиту, невозможно структурировать: здесь царит…
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Тотошка 2 апреля 2015, 12:51
По моему фильм предназнаечен для домашнего просмотра.... Тихим зимним вечером, когда нечем занятся...
Не могу сказать, что понравился, но при этом и… Читать дальше…
kochanoff 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (EDGARRUS, 14/12/2007 - 22:02:20):Согласен с Комоном.От таких Имен ждал сильного кина.


Я туда-же... В фильме порадовала передача духа… Читать дальше…
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