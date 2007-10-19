Гангстер, 2007

Фрэнк Лукас, тихий водитель одного их гарлемских преступных авторитетов, привык не обращать на себя внимания. Однако после смерти хозяина Фрэнк использует ситуацию в своих целях, создав в одночасье свою собственную криминальную империю. Его специальность — героин, который он ввозит напрямую из Юго-Восточной Азии в гробах американских солдат, погибших во Вьетнаме. Он считает себя бизнесменом и конкурирует с другими группировками по всем правилам рыночной экономики, предлагая более качественный продукт по более низкой цене. Зарабатывая миллион долларов в день и придерживаясь однажды установленных для себя правил игры, он становится идолом для всего Гарлема, знакомством с ним гордятся звезды музыки и спорта.

Ричи Робертс также придерживается своих правил игры — он редкий для Нью-Йорка 70-х образец честного полицейского, ненавидимого коллегами. Проводя основное рабочее время за пределами своего кабинета, на улицах города, он начинает чувствовать перемены в мире криминала. Похоже, что из ниоткуда появилась новая сила, которой удалось добиться того, о чем сотню лет мечтали мафиозные кланы. Нет сомнений, что пути Фрэнка и Ричи пересекутся, но лишь один из них выйдет из этой схватки победителем...