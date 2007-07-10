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Ночные посетители

, 2007
Night Visitors
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Ночные посетители

Причины посмотреть

О фильме

- по пьесе В. Азерникова "Она и ее мужчины".

Знаменитая актриса находится на съемках в сельской местности. Прямо во время работы ей неожиданно становится плохо. Коллеги срочно вызывают врачей, которые сообщают, что такой приступ может говорить об очень серьезном заболевании и скорее всего понадобится операция. Звезду отвозят в местную больницу, но операцию откладывают до утра, чтобы дождаться решения консилиума. Женщина в панике. Она вдруг понимает, что может утром умереть, так и не сказав правды всем, кто ее окружал в этой жизни. Этого допустить никак нельзя - актриса срочно требует к себе всех своих мужчин: бывшего мужа, нынешнего, любовника, режиссера театра. Она хочет наконец высказать все, что накопилось в душе и в чем бы она никогда не призналась, если бы не скорая смерть. Приглашенные, все как один, являются в больничную палату, выслушивают исповедь "умирающей" и так же дружно разбегаются, не желая создавать себе лишних проблем. Героиня дает клятву начать новую жизнь в случае удачного исхода операции. Она клянется себе, что перестанет сниматься в кино и играть на сцене. Утром медики ставят диагноз - язва. Операция отменена. Казалось бы, женщине надо радоваться, что здоровье в порядке и угрозы жизни больше нет, но актриса приходит в ужас от этого известия. Ведь теперь она уже не сможет работать как раньше, а что у нее есть, кроме публики? Да и под силу ли человеку, привыкшему к успеху и славе, начать жить обычной жизнью?

В ролях

Елена Яковлева
Елена Яковлева
Александр Гордон
Александр Гордон
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Павел Любимцев
Павел Любимцев
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Сергей Паршин
Сергей Паршин
Андрей Шарков
Андрей Шарков
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Режиссер Игорь Масленников
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 июля 2007
Дата выхода
10 июля 2007 Россия 12+
10 июля 2007 Казахстан
10 июля 2007 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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Отзывы о фильме

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