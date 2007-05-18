Магнус - одинокий впечатлительный мальчик. В семье никто о нем не заботится - родители считают, что кроме еды и крыши над головой детям ничего не нужно. С рождения Магнус страдает тяжелым заболеванием легких и играет в странные игры, чтобы заглушить страх смерти. Через 10 лет врачам удается вылечить мальчика, но странные страхи не отпускают его. Отец, впервые по-настоящему обративший внимание на сына, пытается пробудить в нем желание жить. Между отцом и Магнусом устанавливаются довольно не простые отношения.
|18 мая 2007
|Россия
|16+
|23 ноября 2007
|Греция
|18 мая 2007
|Казахстан
|8 февраля 2008
|Латвия
|18 октября 2007
|Польша
|18 мая 2007
|Украина
|13 июня 2007
|Финляндия
|18 мая 2007
|Франция
|23 мая 2008
|Эстония