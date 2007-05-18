Постер фильма Магнус
Магнус

, 2007
Magnus
Эстония, Великобритания / драма / 18+
О фильме

Магнус - одинокий впечатлительный мальчик. В семье никто о нем не заботится - родители считают, что кроме еды и крыши над головой детям ничего не нужно. С рождения Магнус страдает тяжелым заболеванием легких и играет в странные игры, чтобы заглушить страх смерти. Через 10 лет врачам удается вылечить мальчика, но странные страхи не отпускают его. Отец, впервые по-настоящему обративший внимание на сына, пытается пробудить в нем желание жить. Между отцом и Магнусом устанавливаются довольно не простые отношения.

В ролях

Кристиан Касеару
Март Лайск
Мерле Яагер
Керли Тойм
Марика Королев
Ану Ааремяэ
Режиссер Кадри Кыусаар
Сценарист Кадри Кыусаар
Детали фильма

Страна Эстония / Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 мая 2007
Дата выхода
18 мая 2007 Россия 16+
23 ноября 2007 Греция
18 мая 2007 Казахстан
8 февраля 2008 Латвия
18 октября 2007 Польша
18 мая 2007 Украина
13 июня 2007 Финляндия
18 мая 2007 Франция
23 мая 2008 Эстония
Бюджет $550 000
Производство Donus Films, Vitamin K Film
Другие названия
Magnus, Μάγκνους, Магнус

Рейтинг фильма

5.9 IMDb

Цитаты

Father Раньше я думал, что высшая форма человечества — это робот. Я считал, что все эмоции — пережитки нашего животного прошлого. Высшая форма человека — робот: полностью рациональный. Теперь я понял, что всё наоборот. Наука — это уровень животного. Человечество начинается выше. Если ты теряешь веру, ты теряешь и идеалы. Я понятия не имею, к чему ты клонишь. Эстония и другие развитые страны постепенно вымрут, рождаемость падает. В развивающихся странах проблем нет — там сохранили своих богов. Их жизнь имеет смысл. Но в потребительском обществе жизнь людей бессмысленна. Невозможно научно определить смысл жизни.

