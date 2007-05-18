Father Раньше я думал, что высшая форма человечества — это робот. Я считал, что все эмоции — пережитки нашего животного прошлого. Высшая форма человека — робот: полностью рациональный. Теперь я понял, что всё наоборот. Наука — это уровень животного. Человечество начинается выше. Если ты теряешь веру, ты теряешь и идеалы. Я понятия не имею, к чему ты клонишь. Эстония и другие развитые страны постепенно вымрут, рождаемость падает. В развивающихся странах проблем нет — там сохранили своих богов. Их жизнь имеет смысл. Но в потребительском обществе жизнь людей бессмысленна. Невозможно научно определить смысл жизни.