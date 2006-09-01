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Как малые дети Как малые дети
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Little Children

Как малые дети, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Идеальный американский пригород, идеальные американские семьи. Дети играют на своих площадках, взрослые, уютно устроившись в тени, наблюдают. Все освещено счастливыми белозубыми улыбками. Но так ли все идеально? Домохозяка изнывает от скуки и ханжества окружающих, а ее мужу нет до нее дела, молодой отец заброшен своей женой, ушедшей в карьеру. Конечно же, когда эти двое встречаются, они начинают играть в роман. А неподалеку бродит извращенец-педофил.
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 февраля 2007
Премьера в мире 1 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик КароПрокат
Бюджет $26 000 000
Режиссер
Тодд Филд
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Джеки Эрл Хэйли
Джеки Эрл Хэйли
Ноа Эммерих
Ноа Эммерих
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как малые дети 2 постера
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Наша рецензия
Люди – удивительные существа; удивительные потому, что знают: в каждое мгновение своего существования они могут потерять тех, кого любят, – и тем не менее всё равно прожигают жизнь, как если бы эта жизнь была дарована им навечно. Сказанные только что слова, принадлежащие одной из героинь фильма Тодда Филда Little Children, – ключевой лейтмотив всей картины. Они наиболее точно характеризуют природу времени, в котором живут обычные люди из обычного городка и которое бьется внутри множества…
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13 апреля 2021 12:49
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