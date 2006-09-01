Как малые дети, 2006

Идеальный американский пригород, идеальные американские семьи. Дети играют на своих площадках, взрослые, уютно устроившись в тени, наблюдают. Все освещено счастливыми белозубыми улыбками. Но так ли все идеально? Домохозяка изнывает от скуки и ханжества окружающих, а ее мужу нет до нее дела, молодой отец заброшен своей женой, ушедшей в карьеру. Конечно же, когда эти двое встречаются, они начинают играть в роман. А неподалеку бродит извращенец-педофил.
Люди – удивительные существа; удивительные потому, что знают: в каждое мгновение своего существования они могут потерять тех, кого любят, – и тем не менее всё равно прожигают жизнь, как если бы эта жизнь была дарована им навечно. Сказанные только что слова, принадлежащие одной из героинь фильма Тодда Филда Little Children, – ключевой лейтмотив всей картины. Они наиболее точно характеризуют природу времени, в котором живут обычные люди из обычного городка и которое бьется внутри множества…