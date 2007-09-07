Когда при перелете из Африки в Америку бесследно "исчезает" египтянин Анвар, подозреваемый в терроризме, его американская жена Изабелла и аналитик ЦРУ Дуглас всеми силами пытаются вызволить его из находящейся за пределами США секретной тюрьмы, где Анвара подвергают жестоким пыткам, пытаясь "выбить" из него признание.
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