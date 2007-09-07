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Постер фильма Версия
7.2
Киноафиша Фильмы Версия
7.2

Версия

, 2007
Rendition
США, ЮАР / драма, триллер / 18+
Постер фильма Версия
7.2

О фильме

Когда при перелете из Африки в Америку бесследно "исчезает" египтянин Анвар, подозреваемый в терроризме, его американская жена Изабелла и аналитик ЦРУ Дуглас всеми силами пытаются вызволить его из находящейся за пределами США секретной тюрьмы, где Анвара подвергают жестоким пыткам, пытаясь "выбить" из него признание.

В ролях

Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Douglas Freeman
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Isabella Fields El-Ibrahimi
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Alan Smith
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Corrine Whitman
Алан Аркин
Алан Аркин
Senator Hawkins
Боб Гантон
Боб Гантон
Омар Метвалли
Омар Метвалли
Anwar El-Ibrahimi
Симон Абкарян
Симон Абкарян
Said Abdel Aziz
Уэнди Филлипс
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Lee Mayer
Арамис Найт
Jeremy El-Ibrahimi
Рози Малек-Йонан
Nuru El-Ibrahimi
Режиссер Гэвин Худ
Сценарист Kelley Sane
Композитор Пол Хепкер, Марк Килиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / ЮАР
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 сентября 2007
Дата выхода
7 сентября 2007 Россия 16+
14 февраля 2008 Австралия
19 октября 2007 Великобритания
22 ноября 2007 Германия
13 декабря 2007 Греция
19 октября 2007 Ирландия
17 апреля 2008 Испания 12
29 февраля 2008 Италия
7 сентября 2007 Казахстан
7 сентября 2007 Канада
24 января 2008 Португалия
7 сентября 2007 США
7 сентября 2007 Украина
9 января 2008 Франция
MPAA R
Бюджет $27 500 000
Сборы в мире $27 066 382
Производство Anonymous Content, Level 1 Entertainment, MID Foundation
Другие названия
Rendition, El sospechoso, Détention secrète, Afsløringen, Antatt skyldig, Antatt skyldig - Rendition, Detenção Secreta, Ekdosi kratoumenou, Expediente Anwar, Isolatsioonis, Izolācija, Kiadatás, Machtlos, Nestali zarobljenik, O Suspeito, Odvlecen, Pagrobti ir perduoti, Poikkeuksellinen luovutus, Rendition - Detenzione illegale, Rendition - poikkeuksellinen luovutus, Tình Báo, Transfer, Transfer de captivi, Ugrabitev, Unesený, Utlämnad, Yargısız infaz, Εκδοση κρατουμένου, Версия, Версія, Извличане, レンディション, 關鍵危機, Versiya

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
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саундтрек фильма Версия

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