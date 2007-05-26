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Завет Завет
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Zavet

Завет, 2007

2007 / Сербия / Франция
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Чтобы выполнить обещание, данное деду, молодой человек, до этого живший в деревне отшельником, отправляется в город с целью найти себе там жену.
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 октября 2007
Премьера в мире 26 мая 2007
Режиссер
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
В ролях
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Лильяна Благоевич
Александар Берчек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Завет 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьяна Белова 21 марта 2022, 17:31
Черная кошка белый кот. Сильнейший фильм в меру трагичен и в меру комичен. Четко воспроизводит авантюрный менталитет балканских цыган. Обожаю этот фильм. Так же как и фильм Завет.
Андрей 235 2 апреля 2015, 12:51
"Черная Кошка, Белый Кот" и "Жизнь - Чудо" - слабенькие фильмы!

да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.
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