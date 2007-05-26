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Завет
Zavet
Завет, 2007
2007 / Сербия / Франция
7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
О фильме
Чтобы выполнить обещание, данное деду, молодой человек, до этого живший в деревне отшельником, отправляется в город с целью найти себе там жену.
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7.5
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
25 октября 2007
Премьера в мире
26 мая 2007
Режиссер
Эмир Кустурица
В ролях
Мики Манойлович
Лильяна Благоевич
Александар Берчек
Все актеры и съемочная группа
2 постера
В общем рейтинге
1142
В жанре «драма»
423
В фильмах Сербии
3
В фильмах Франции
69
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Отзывы о фильме
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Татьяна Белова
21 марта 2022, 17:31
Черная кошка белый кот. Сильнейший фильм в меру трагичен и в меру комичен. Четко воспроизводит авантюрный менталитет балканских цыган. Обожаю этот фильм. Так же как и фильм Завет.
Андрей 235
2 апреля 2015, 12:51
"Черная Кошка, Белый Кот" и "Жизнь - Чудо" - слабенькие фильмы!
да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.
Отзывы
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20
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да уж... напишите просто что вам они не нравятся. будет честнее и правильнее.