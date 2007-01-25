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Кровь и шоколад Кровь и шоколад
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Blood and Chocolate

Кровь и шоколад, 2007

2007 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть О фильме
- по мотивам книги Аннетт Кертис Клаузе
Современная девушка-оборотень, из тех, что предпочитают кровь шоколаду, влюбляется в смертного мужчину. Ее любовь заранее обречена на провал, ведь она не может быть до конца откровенной со своим возлюбленным, и вынуждена вести двойную жизнь. Но рано или поздно все тайное становится явным… И тогда ей придется выбирать между семейным счастьем и своей второй сущностью.
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 января 2007
Премьера в мире 25 января 2007
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Катя Фон Гарнье
Катя Фон Гарнье
В ролях
Агнес Брукнер
Хью Дэнси
Хью Дэнси
Оливье Мартинес
Оливье Мартинес
Брайан Дик
Крис Гир
Крис Гир
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровь и шоколад 2 постера
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Кровь и шоколад

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Наша рецензия
Режиссер Катя фон Гарнье со всего размаху напоролась на тот же осиновый кол, который издавна подстерегал и по сей день подстерегает всякого желающего изобразить жизнь вампиров или оборотней как жизнь специфически структурированного и специфически функционирующего, но принципиально «очеловеченного» социума. Попытки построить общество оборотней либо общество вампиров по законам человеческого, так сказать, общежития (ну, с добавлением пары-тройки особых, «эксклюзивных» черт) обречены изначально,…
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1234 2 апреля 2015, 12:51
мне очень понравился фильм!✊

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