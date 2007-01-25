Кровь и шоколад, 2007

Современная девушка-оборотень, из тех, что предпочитают кровь шоколаду, влюбляется в смертного мужчину. Ее любовь заранее обречена на провал, ведь она не может быть до конца откровенной со своим возлюбленным, и вынуждена вести двойную жизнь. Но рано или поздно все тайное становится явным… И тогда ей придется выбирать между семейным счастьем и своей второй сущностью.

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