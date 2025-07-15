Квартира Ворониных в культовом ситкоме стоит целое состояние в реальности: даже домик Беллы из «Сумерек» дешевле в разы

«Воронины» — это не только «Египетская сила» и «Галя, жрать», но и знаменитая квартира семейства, где кипели все страсти. По сюжету Вера, Костя и их дети обитали в Хамовниках — одном из самых престижных районов Москвы. До метро «Фрунзенская» — десять минут пешком, а вокруг — красота: Фрунзенская набережная, Нескучный сад, Парк Горького, Лужники и даже Новодевичий монастырь. Настоящая мечта, которая стоит очень дорого.

Если вдруг вам захочется пожить как Воронины-старшие, например, и поселиться по соседству с их вымышленным адресом, готовьтесь разориться.

Однокомнатная квартира в этом районе обойдется минимум в 20 миллионов рублей, двушка — от 39 миллионов, трешка как у Галины Ивановны и Николая Петровича — под 50 млн, ну а если мечтаете о просторной пятикомнатной квартире, то в новостройке рядом с «их домом» за нее попросят порядка 219 миллионов рублей, выяснил КП.

Для сравнения, домик Беллы Свон из культовых «Сумерек», расположенный в штате Орегон, обошелся покупателю несколько лет назад в 363 тысячи долларов (или чуть более 20 миллионов рублей)

Только вот в реальности никакой «квартиры Ворониных» не существует. Все знаменитые сцены снимали вовсе не в московской многоэтажке, а в павильоне. 200 квадратных метров декораций, собранных из гипсокартона, «поддельная» плита и неработающий холодильник — вот и все «апарты».

Впрочем, неважно, была ли эта квартира настоящей — главное, что она навсегда осталась «родной» для миллионов зрителей.

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