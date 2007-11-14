Беглянки, 2007

История о двух девушках, случайно встретившихся на шоссе. У каждой из них свои житейские проблемы: известная столичная телеведущая Аня оказалась в центре скандала из-за кражи в аптеке, а внучка знаменитой деревенской ведьмы Нюра навела порчу на соседку. Но объединяют двух беглянок не проблемы, а подбитая утка, которую они решают отвезти в заповедник. По дороге к ним присоединяется влюбчивый семинарист и крутые парни на джипе, разыскивающие беглянок. За погоней наблюдают безмолвные фантомы — заблудившиеся во времени крестьяне из загадочной деревни Клоки... Пережив несколько дорожных приключений, девушки ссорятся и мирятся, и в результате, проведя вместе сутки на пыльной дороге, находят единственно верное для себя решение судьбы.

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