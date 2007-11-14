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Беглянки Беглянки
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Беглянки, 2007

2007 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
История о двух девушках, случайно встретившихся на шоссе. У каждой из них свои житейские проблемы: известная столичная телеведущая Аня оказалась в центре скандала из-за кражи в аптеке, а внучка знаменитой деревенской ведьмы Нюра навела порчу на соседку. Но объединяют двух беглянок не проблемы, а подбитая утка, которую они решают отвезти в заповедник. По дороге к ним присоединяется влюбчивый семинарист и крутые парни на джипе, разыскивающие беглянок. За погоней наблюдают безмолвные фантомы — заблудившиеся во времени крестьяне из загадочной деревни Клоки... Пережив несколько дорожных приключений, девушки ссорятся и мирятся, и в результате, проведя вместе сутки на пыльной дороге, находят единственно верное для себя решение судьбы.
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 14 ноября 2007
Премьера в мире 14 ноября 2007
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Юсуп Разыков
Юсуп Разыков
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Егор Бероев
Егор Бероев
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Беглянки 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Olga_S 2 апреля 2015, 12:51
я была на премьере в москве. Катя Гусева, Ира Рахманова, Алиса Гребенщикова - все замечательные. действительно, фильм несколько наивный, но очень… Читать дальше…
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