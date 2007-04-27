Америка в недалеком, но очень достоверно показанном будущем, борется с терроризмом. Трое друзей призваны на воинскую службу, к которой они должны приступить через месяц. Совершенно не приспособленный к этому, но убежденный, что должен выполнить свой долг, начинающий литератор Аарон (Элайджа Вуд) в панике пытается подготовиться к солдатской жизни: учится стрелять и получает сомнительную помощь от совершенно «отвязанного» психотерапевта (Элли Шиди). Юрисконсульт Джордж (Крис Клейн) предпочел бы не расставаться с женой (Джиннифер Гудвин), только что оправившейся от тяжелой болезни, нежели принимать участие в войне, которую осуждает. Но избежать призыва не так легко. Отважный и не знающий сомнений таксист Диксон (Джон Бернтал) влюбляется в студентку-социолога (Элизабет Мосс), и внезапно усложняется все, что казалось ему предельно простым. По мере приближения «дня ноль», когда им надлежит явиться по назначению, трое друзей ссорятся, мирятся и решают для себя, как следует исполнять свой долг с честью.

Хотя действие происходит в воображаемом мире, картина показывает отношение к войне современной молодежи, дает почувствовать современный политический климат. В одной из главных ролей снялся Джон Бернтал, проходивший стажировку в России и выступавший на сцене МХТ, одну из женских ролей сыграла русская по происхождению пятнадцатилетняя Софья Васильева.