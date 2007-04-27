Оповещения от Киноафиши
Постер фильма День ноль
Постер фильма День ноль
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
2 постера
День ноль

День ноль

Day Zero 18+
О фильме

Америка в недалеком, но очень достоверно показанном будущем, борется с терроризмом. Трое друзей призваны на воинскую службу, к которой они должны приступить через месяц. Совершенно не приспособленный к этому, но убежденный, что должен выполнить свой долг, начинающий литератор Аарон (Элайджа Вуд) в панике пытается подготовиться к солдатской жизни: учится стрелять и получает сомнительную помощь от совершенно «отвязанного» психотерапевта (Элли Шиди). Юрисконсульт Джордж (Крис Клейн) предпочел бы не расставаться с женой (Джиннифер Гудвин), только что оправившейся от тяжелой болезни, нежели принимать участие в войне, которую осуждает. Но избежать призыва не так легко. Отважный и не знающий сомнений таксист Диксон (Джон Бернтал) влюбляется в студентку-социолога (Элизабет Мосс), и внезапно усложняется все, что казалось ему предельно простым. По мере приближения «дня ноль», когда им надлежит явиться по назначению, трое друзей ссорятся, мирятся и решают для себя, как следует исполнять свой долг с честью.

Хотя действие происходит в воображаемом мире, картина показывает отношение к войне современной молодежи, дает почувствовать современный политический климат. В одной из главных ролей снялся Джон Бернтал, проходивший стажировку в России и выступавший на сцене МХТ, одну из женских ролей сыграла русская по происхождению пятнадцатилетняя Софья Васильева.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 апреля 2007
Дата выхода
29 апреля 2007 Россия 16+
29 апреля 2007 Казахстан
27 апреля 2007 США
29 апреля 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $16 659
Производство Indalo Productions
Другие названия
Day Zero, Día cero, Dia Zero, Dzień zero, El día cero, Marco Zero, Mehri tin teleftaia mera, Nollpunkten, Nulladik nap, Primer día, Risco de Morte, Viimane päev, Ziua Zero, Μέχρι την τελευταία μέρα, День Зеро
Режиссер
Брайан Гуннар Коул
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Крис Клейн
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Элли Шиди
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
День ноль

Отзывы о фильме

Цитаты
[первые реплики]
Title Card С Первой мировой войны и до войны во Вьетнаме армия США набирала солдат с помощью призыва. За это время более 16 миллионов мужчин были призваны на службу в вооружённые силы США. После войны во Вьетнаме призыв в США был приостановлен. До настоящего момента.
