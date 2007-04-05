Окажитесь за три тысячи лет до нашей эры!

Если бы не серия катаклизмов, начатая падением метеорита, наша планета до сих пор могла бы быть населена динозаврами.

Динозавры настолько поразительны, что немало людей мечтает, чтобы они и сейчас жили среди нас. К счастью, с появлением "Динозавров 3D" у вас появляется возможность оказаться среди этих удивительных созданий, не ставя под угрозу свою жизнь и существование всего человечества.

Вслед за профессором Рудольфо Гориа, всемирно известным Аргентинским палеонтологом, вы посетите места его важнейших открытий в Патагонии и вернетесь назад во времени, чтобы увидеть рождение этих невероятных созданий. Патагония подарила нам самое большое живое существо, когда-либо бродившее по Земле — огромного травоядного Аргентинозавра, а также и его врага Гигантозавра, двуногого хищника, который легко поспорит со знаменитым Т-Рексом.