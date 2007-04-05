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Постер фильма Динозавры 3D: гиганты Патагонии
6.7
Динозавры 3D: гиганты Патагонии - Трейлер
Киноафиша Фильмы Динозавры 3D: гиганты Патагонии
6.7

Динозавры 3D: гиганты Патагонии

, 2007
Dinosaurs: Giants of Patagonia
Канада / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Динозавры 3D: гиганты Патагонии
6.7
Динозавры 3D: гиганты Патагонии - Трейлер
Динозавры 3D: гиганты Патагонии  Трейлер

О фильме

Окажитесь за три тысячи лет до нашей эры!

Если бы не серия катаклизмов, начатая падением метеорита, наша планета до сих пор могла бы быть населена динозаврами.

Динозавры настолько поразительны, что немало людей мечтает, чтобы они и сейчас жили среди нас. К счастью, с появлением "Динозавров 3D" у вас появляется возможность оказаться среди этих удивительных созданий, не ставя под угрозу свою жизнь и существование всего человечества.

Вслед за профессором Рудольфо Гориа, всемирно известным Аргентинским палеонтологом, вы посетите места его важнейших открытий в Патагонии и вернетесь назад во времени, чтобы увидеть рождение этих невероятных созданий. Патагония подарила нам самое большое живое существо, когда-либо бродившее по Земле — огромного травоядного Аргентинозавра, а также и его врага Гигантозавра, двуногого хищника, который легко поспорит со знаменитым Т-Рексом.

В ролях

Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Narrator
Родольфо Кориа
Paleontologist
Режиссер Марк Фафар
Сценарист Марк Фафар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 5 апреля 2007
Дата выхода
7 июня 2007 Россия Киносфера
7 июня 2007 Беларусь
9 декабря 2010 Германия
7 июня 2007 Казахстан
5 апреля 2007 Канада
5 апреля 2007 США
7 июня 2007 Украина
25 сентября 2012 Франция
Сборы в мире $4 754 165
Производство Sky High Entertainment
Другие названия
Dinosaurs: Giants of Patagonia, Deinosavroi - Oi gigantes tis Patagonias, Dinosauri - Divovi Patagonije 3D, Dinosaurios: Gigantes de la Patagonia, Dinosaurs: Giants of Patagonia 3D, Dinoszauruszok: Patagónia óriásai, Dinozaurii: Gigantii din Patagonia, Dinozaury 3D - Giganty Patagonii, Динозавры Патагонии, IMAX - Dinosaures 3D, les géants de Patagonie, IMAX Dinosaurs Giants of Patagonia, IMAX: Dinosaurs: Giants of Patagonia 3D, Dinosaurier 3D - Giganten Patagoniens, IMAX: Dinosaurier - Giganten Patagoniens, Dinosaurs - Giants of Patagonia, 恐龙: 巴塔哥尼亚的巨兽

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 16 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Динозавры 3D: гиганты Патагонии - Трейлер
Динозавры 3D: гиганты Патагонии Трейлер
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