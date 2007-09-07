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Агитбригада «Бей врага»
Агитбригада «Бей врага», 2007
2007 / Россия
2.8
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада "Бей врага!" останавливается в каждом поселке, дает концерты и крутит кино.
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2.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в России
7 сентября 2007
Премьера в мире
7 сентября 2007
Режиссер
Виталий Мельников
В ролях
Виктор Сухоруков
Кирилл Пирогов
Наталья Ткаченко
Анна Данилова
Никита Лейтланд
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1 постер
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