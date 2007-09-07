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Агитбригада «Бей врага» Агитбригада «Бей врага»
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Агитбригада «Бей врага», 2007

2007 / Россия
2.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
В годы войны бригада артистов с кинопередвижкой на борту плывет по сибирской реке, на берегах которой обитают спецпереселенцы со всего Советского Союза. Агитбригада "Бей врага!" останавливается в каждом поселке, дает концерты и крутит кино.
2.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 сентября 2007
Премьера в мире 7 сентября 2007
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Анна Данилова
Никита Лейтланд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Агитбригада «Бей врага» 1 постер
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