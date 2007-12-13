Элвин и бурундуки, 2007

Аниматоры сделали так, что бурундуки часто чешут уши, чтобы они казались более реалистичными.

Фраза, которую произносит японская кукла Элвина, переводится как «Добрый вечер. Я Элвин». Испанская кукла говорит: «Здравствуйте! Меня зовут Элвин, и я хочу хула-хуп!».

Джастин Лонг, озвучивший Элвина, часто хрипел во время сеансов записи из-за того, что им приходилось повышать тон каждого слова, чтобы программы изменения голоса звучали более естественно.

Номер дома Дэйва – 1958, год, когда Росс Багдасарян создал персонажей бурундуков и выпустил в свет песни «Witch Doctor» и «The Chipmunk Song», вскоре ставшие абсолютными хитами. Само имя героя, Дэвид Севилья, было сценическим псевдонимом Росса Багдасаряна. Росс взял фамилию «Севилья» в честь местечка в Испании, где он проходил военную службу.

В некоторых областях америки прокатные кинокопии фильма доставлялись в кинотеатры под названием «Саймон и волосатые звери».

Сюжет, в котором Дэйв Севилья встречает Элвина, Саймона и Теодора, взят из одного из эпизодов телесериала «Элвин и бурундуки» 1983 года.

Первоначально Росс Багдасарян-младший и его жена Дженис Карман изображали Элвина, Саймона и Теодора в фильме, но по настоянию студии их заменили более молодые актеры Джастин Лонг, Мэтью Грей Габлер и Джесси Маккартни соответственно. Однако Багдасарян-младший остался на проекте для записи певческого голоса Элвина.

Примерно на 42-ой минуте в фильме ненадолго появляется Бет Рисграф. Она и Мэтью Грей Габлер, озвучивающий Саймона, вместе играют в криминальном телесериале «Мыслить как преступник».

В кадрах, где Джастин Ли, исполнитель роли Дэйва, взаимодействовал с бурундуками, актер репетировал с маленькими чучелами животных, которые указывали, где будут находиться бурундуки. Позже анимированные модели бурундуков были добавлены в кадр с помощью компьютерных эффектов.

Когда бурундуков преследует охрана, Элвин прыгает на верхнюю часть выставочной лампы и говорит: «Йиппи-ки-яй, мамасита». Это отсылка к фразе, которую произносит Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса в серии фильмов «Крепкий орешек».

В эпизоде, когда Дэйв пьет свой пряный кофе, его волосы меняют форму в каждом кадре сцены.

Изначально фильм был анонсирован в июне 1997 года на студии Universal Pictures под руководством Роберта Земекиса. Но в сентябре 2000 года правообладатели Росса Багдасаряна подали иск против Universal Pictures, из-за которого разработка фильма была остановлена. Так продолжалось до тех пор, пока компания 20th Century Fox не взялась за проект в 2005 году.

Дом Дэйва был построен на студии Sunset Gower Studios и содержит отсылки к жизни Росса Багдасаряна. В элементы декорации входило то самое пианино, на котором Росс писал свои песни, и нарисованный им цветок. Дизайн дома основан на коттедже, построенном в 1919 году, в год рождения Багдасаряна-старшего.