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Элвин и бурундуки Элвин и бурундуки
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Alvin and the Chipmunks

Элвин и бурундуки, 2007

2007 / США
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55 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дерево, на котором живут три молодых брата-бурундука, Элвин, Саймон и Теодор, срубают и отправляют в Лос-Анджелес после того, как музыкальная компания JETT Records покупает его в качестве рождественской елки.

Один из сотрудников компании – неудачливый автор песен и композитор Дэйв Севилья. Его последняя работа отвергнута исполнительным директором студии, Яном Хоуком. Тот принял Дэйва на работу, так как они были соседями по комнате в колледже, но теперь предлагает ему отказаться от мечтаний о музыкальной карьере и заняться чем-нибудь еще.

Бурундуки случайно оказываются в доме Севильи. Первоначально Дэйв выгоняет их, но потом слышит, что бурундуки прекрасно поют, и возвращает их. Затем Дэйв заключает с ними сделку: в обмен на убежище бурундуки должны исполнять написанные им песни.

Смогут ли бурундуки помочь Дэйву реализовать его авторский талант, или, напротив, закопают его еще глубже в землю?

Аниматоры сделали так, что бурундуки часто чешут уши, чтобы они казались более реалистичными.

Фраза, которую произносит японская кукла Элвина, переводится как «Добрый вечер. Я Элвин». Испанская кукла говорит: «Здравствуйте! Меня зовут Элвин, и я хочу хула-хуп!».

Джастин Лонг, озвучивший Элвина, часто хрипел во время сеансов записи из-за того, что им приходилось повышать тон каждого слова, чтобы программы изменения голоса звучали более естественно.

Номер дома Дэйва – 1958, год, когда Росс Багдасарян создал персонажей бурундуков и выпустил в свет песни «Witch Doctor» и «The Chipmunk Song», вскоре ставшие абсолютными хитами. Само имя героя, Дэвид Севилья, было сценическим псевдонимом Росса Багдасаряна. Росс взял фамилию «Севилья» в честь местечка в Испании, где он проходил военную службу.

В некоторых областях америки прокатные кинокопии фильма доставлялись в кинотеатры под названием «Саймон и волосатые звери».

Сюжет, в котором Дэйв Севилья встречает Элвина, Саймона и Теодора, взят из одного из эпизодов телесериала «Элвин и бурундуки» 1983 года.

Первоначально Росс Багдасарян-младший и его жена Дженис Карман изображали Элвина, Саймона и Теодора в фильме, но по настоянию студии их заменили более молодые актеры Джастин Лонг, Мэтью Грей Габлер и Джесси Маккартни соответственно. Однако Багдасарян-младший остался на проекте для записи певческого голоса Элвина.

Примерно на 42-ой минуте в фильме ненадолго появляется Бет Рисграф. Она и Мэтью Грей Габлер, озвучивающий Саймона, вместе играют в криминальном телесериале «Мыслить как преступник».

В кадрах, где Джастин Ли, исполнитель роли Дэйва, взаимодействовал с бурундуками, актер репетировал с маленькими чучелами животных, которые указывали, где будут находиться бурундуки. Позже анимированные модели бурундуков были добавлены в кадр с помощью компьютерных эффектов.

Когда бурундуков преследует охрана, Элвин прыгает на верхнюю часть выставочной лампы и говорит: «Йиппи-ки-яй, мамасита». Это отсылка к фразе, которую произносит Джон Макклейн в исполнении Брюса Уиллиса в серии фильмов «Крепкий орешек».

В эпизоде, когда Дэйв пьет свой пряный кофе, его волосы меняют форму в каждом кадре сцены.

Изначально фильм был анонсирован в июне 1997 года на студии Universal Pictures под руководством Роберта Земекиса. Но в сентябре 2000 года правообладатели Росса Багдасаряна подали иск против Universal Pictures, из-за которого разработка фильма была остановлена. Так продолжалось до тех пор, пока компания 20th Century Fox не взялась за проект в 2005 году.

Дом Дэйва был построен на студии Sunset Gower Studios и содержит отсылки к жизни Росса Багдасаряна. В элементы декорации входило то самое пианино, на котором Росс писал свои песни, и нарисованный им цветок. Дизайн дома основан на коттедже, построенном в 1919 году, в год рождения Багдасаряна-старшего.

Элвин и бурундуки, как это ни смешно, — настоящий бренд и легенда. Писклявое трио бурундуков и Дэйв Севиль за время своей музыкальной карьеры стали ностоящей иконой. Более 43 миллионов проданных альбомов, несколько премий "Грэмми", популярный телевизиооный анимационнный сериал, рейтинговые субботние шоу. Их видели более чем в 100 странах мира, на более чем 40 языках. Теперь они пожалуют и к нам. Встречайте!

7.1 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 декабря 2007
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 13 декабря 2007
Возраст 0+
Режиссер
Тим Хилл
Тим Хилл
В ролях
Джейсон Ли
Джейсон Ли
Дон Тиффани
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Кэмерон Ричардсон
Кэмерон Ричардсон
Джейн Линч
Джейн Линч
Все актеры и съемочная группа
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Элвин и бурундуки
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
afterwork 2 апреля 2015, 12:51
Какой незамысловатый ход: нарисовать трех сорванцов-бурундуков, наделить их огромными, в пол-экрана глазами, человеческими, но такими очевидными… Читать дальше…
Дмитрий Сухаренко 5 февраля 2020, 18:14
очень нравится этот мультик но я не знаю откуда взялась и кто поёт песню "sisters" в серии "в поход с девчонками"? не подскажете?
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