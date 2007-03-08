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Стрелок Стрелок
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Shooter

Стрелок, 2007

2007 / США
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший морской пехотинец и один из лучших снайперов в мире Боб Ли Суэггер отошел от дел и живет уединенной жизнью в своем доме в горах. Размеренный быт героя нарушает визит полковника Айзека Джонсона, который просит Боба Ли предотвратить покушение на президента США. Согласившись помочь, Боб Ли и не подозревает, что он будет втянут в масштабный политический заговор.

  • Изначально предполагалось, что главную роль в фильме исполнит Киану Ривз.
  • В основу сценария положен роман «Снайпер» Стивена Хантера (1993).
  • Для роли в фильме Марку Уолбергу пришлось похудеть почти на 9 кг.
  • Роль одного из антагонистов предлагали Эминему, но музыкант отказался от участия в проекте.
  • Большая часть натурных съемок прошла в городах Британской Колумбии в Канаде.
  • Книга, которую герой читает в первых сценах фильма, – это отчет специальной комиссии о теракте 11 сентября 2001 года.
  • Консультантами на съемочной площадке выступили настоящие боевые снайперы.
  • По мотивам романа Стивена Хантера и фильма «Стрелок» в 2016-2017 годах выходил одноименный телесериал. Роль Боба Ли Суэггера в нем исполнил Райан Филлипп.
  • В одной из сцен Боб Ли носит одежду с атрибутикой спортивной команды Eagles. В фильме «Преодоление» (2006) персонаж Марка Уолберга играл за эту команду.

Давно завязавший со своим прошлым бывший наемный убийца оказывается против своей воли втянутым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят подставить и «сдать» властям. поэтому ему необходимо как можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу.

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 12 апреля 2007
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 8 марта 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Антуан Фукуа
Антуан Фукуа
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Дэнни Гловер
Дэнни Гловер
Рона Митра
Рона Митра
Раде Сербеджиа
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Все актеры и съемочная группа
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Стрелок
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Антуан Фукуа, вволю поглумившись над циклом артуровских легенд, вернулся к тому, что получается у него гораздо лучше, а именно – к теме американского военного присутствия в Африке. Однако если в «Слезах солнца» спецназ самой демократической страны мира во главе с самым героическим человеком мира Брюсом Уиллисом спасал самых мирных африканцев мира и самую красивую женщину мира Монику Беллуччи от грязных, отвратительных и злых черных головорезов, то в «Стрелке» американские «миротворцы» (как…
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disturatro 23 февраля 2023, 19:42
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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