Стрелок, 2007

Наша рецензия

Антуан Фукуа, вволю поглумившись над циклом артуровских легенд, вернулся к тому, что получается у него гораздо лучше, а именно – к теме американского военного присутствия в Африке. Однако если в «Слезах солнца» спецназ самой демократической страны мира во главе с самым героическим человеком мира Брюсом Уиллисом спасал самых мирных африканцев мира и самую красивую женщину мира Монику Беллуччи от грязных, отвратительных и злых черных головорезов, то в «Стрелке» американские «миротворцы» (как…