Стрелок, 2007

Бывший морской пехотинец и один из лучших снайперов в мире Боб Ли Суэггер отошел от дел и живет уединенной жизнью в своем доме в горах. Размеренный быт героя нарушает визит полковника Айзека Джонсона, который просит Боба Ли предотвратить покушение на президента США. Согласившись помочь, Боб Ли и не подозревает, что он будет втянут в масштабный политический заговор.
Давно завязавший со своим прошлым бывший наемный убийца оказывается против своей воли втянутым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят подставить и «сдать» властям. поэтому ему необходимо как можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу.