Фильм рассказывает о трагическом периоде в жизни родоначальника практического освоения Вселенной - Сергея Павловича Королёва. В середине 30-х годов ХХ века будущего Главного Конструктора обвиняют в бессмысленной трате средств на ракетостроение, вредительстве, репрессируют и после жестоких пыток и формального суда, который длился чуть больше 20-ти секунд, отправляют на каторгу в Магадан.

Все это происходит уже после того, как Королёв запустил первую в истории ракету, тем самым, по сути, открыв новую эру в истории человечества, создал ГИРД - исследовательский научный и конструкторский центр, занимающийся ракетостроением, привлек к своему проекту военных, ученых, технических специалистов различных направлений, обеспечивая развитие многих, в том числе и новых отраслей народного хозяйства СССР.

Не соглашаясь с несправедливым приговором, за жизнь обреченного на гибель Королева борются его жена и мать. Они стучатся во все инстанции, обращаются за поддержкой ко многим влиятельным людям и добиваются пересмотра дела. Королёва, который в условиях каторги выживает благодаря поддержке других заключенных, чей авторитет ему удалось завоевать искренней верой в мечту о полетах на Марс, вызывают из лагеря в Москву.

И только по счастливой случайности Королёв опаздывает на последний в навигации теплоход, который гибнет вместе со всем экипажем и пассажирами. Лишь еще через год, перебиваясь в Находке случайными заработками, страшно болея цингой, Сергей Павлович наконец получает возможность вернуться в столицу, с тем чтобы вновь заняться любимым делом...