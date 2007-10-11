Оповещения от Киноафиши
Королёв

Королёв

Korolyov 18+
О фильме

Фильм рассказывает о трагическом периоде в жизни родоначальника практического освоения Вселенной - Сергея Павловича Королёва. В середине 30-х годов ХХ века будущего Главного Конструктора обвиняют в бессмысленной трате средств на ракетостроение, вредительстве, репрессируют и после жестоких пыток и формального суда, который длился чуть больше 20-ти секунд, отправляют на каторгу в Магадан.

Все это происходит уже после того, как Королёв запустил первую в истории ракету, тем самым, по сути, открыв новую эру в истории человечества, создал ГИРД - исследовательский научный и конструкторский центр, занимающийся ракетостроением, привлек к своему проекту военных, ученых, технических специалистов различных направлений, обеспечивая развитие многих, в том числе и новых отраслей народного хозяйства СССР.

Не соглашаясь с несправедливым приговором, за жизнь обреченного на гибель Королева борются его жена и мать. Они стучатся во все инстанции, обращаются за поддержкой ко многим влиятельным людям и добиваются пересмотра дела. Королёва, который в условиях каторги выживает благодаря поддержке других заключенных, чей авторитет ему удалось завоевать искренней верой в мечту о полетах на Марс, вызывают из лагеря в Москву.

И только по счастливой случайности Королёв опаздывает на последний в навигации теплоход, который гибнет вместе со всем экипажем и пассажирами. Лишь еще через год, перебиваясь в Находке случайными заработками, страшно болея цингой, Сергей Павлович наконец получает возможность вернуться в столицу, с тем чтобы вновь заняться любимым делом...

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 11 октября 2007
Дата выхода
29 октября 2007 Россия Каскад
11 октября 2007 Беларусь
11 октября 2007 Казахстан
11 октября 2007 Украина
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $30 027
Производство L.S.D. Films, Master Film
Другие названия
Korolyov, Королёв
Режиссер
Юрий Кара
Юрий Кара
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Королёв - смотреть в онлайн-кинотеатре

Королёв

Похожие фильмы онлайн

Главный
 
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
 
Волны
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
