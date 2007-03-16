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Мертвая тишина Мертвая тишина
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Dead Silence

Мертвая тишина, 2006

2006 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1940-х годах чревовещательница Мэри Шоу становится жертвой невежества горожан городка Рэвенс Фэйр. Много лет спустя коллекция кукол Мэри возвращается к жизни, чтобы отомстить семьям людям, которые убили их хозяйку. Вдали от пелены своего проклятого родного города молодожены Джейми и Лиза Эшен пытаются начать свои отношения с чистого листа, но Лизу жестоко убивают в их квартире.  Чтобы разгадать тайну смерти Лизы, Джейми возвращается в Рэвенс Фэйр. Там герой узнает страшную правду, которая открывает ему глаза на грехи его отцов…

  • Во время кульминации, на складе со всеми 101 куклами, можно увидеть куклу Пилы из одноименной серии фильмов, сидящую на полу, и куклу Чарли Маккарти на одной из полок. Кукла, которую детектив Липтон перебрасывает через плечо в этой сцене, является копией куклы чревовещателя Джимми Нельсона, Дэнни О'Дея.
  • Есть две версии стишка «Мэри Шоу». В фильме стихотворение гласит: «Остерегайтесь взглядов Мэри Шоу. У нее не было детей, только куклы. И если вы видите ее во сне, никогда, никогда не кричите». В трейлере звучит: «Остерегайтесь взгляда Мэри Шоу. У нее не было детей, только куклы. И если вы увидите ее – не кричите, или она вырвет вам язык по шву».
  • Фильм посвящен продюсеру Греггу Хоффману. Он умер за 2 года до премьеры.

Молодая пара, Джемми и Лиза, решили начать новую жизнь в маленьком городке вдали от суеты огромных мегаполисов. Только поселившись в этой заброшенной, запустелой точке на карте, они уже устали слушать сказки о наводняющих дома призраках и всей породы нечисти, обитающей повсюду. Когда Лиза была бесчеловечно убита, Джемми, будучи главным подозреваемым в преступлении, решает провести независимое расследование относительно её загадочной смерти. Погружаясь в то, что он ещё недавно считал сказками, парень узнает легенду о некой Мэри, дух которой, по словам местных жителей, всё ещё бродит по пустынным улицам города. Всецело отдавшись исследованию прошлого этого места, он вскоре натыкается на самые кровеобильные подробности и навлекает на себя проклятие, которое и стало причиной смерти его супруги.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 16 марта 2007
Премьера в мире 16 марта 2007
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Райан Квантен
Райан Квантен
Донни Уолберг
Майкл Фэйрмэн
Джоан Хини
Боб Гантон
Боб Гантон
Все актеры и съемочная группа
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Мертвая тишина
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