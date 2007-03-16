Мертвая тишина, 2006

Молодая пара, Джемми и Лиза, решили начать новую жизнь в маленьком городке вдали от суеты огромных мегаполисов. Только поселившись в этой заброшенной, запустелой точке на карте, они уже устали слушать сказки о наводняющих дома призраках и всей породы нечисти, обитающей повсюду. Когда Лиза была бесчеловечно убита, Джемми, будучи главным подозреваемым в преступлении, решает провести независимое расследование относительно её загадочной смерти. Погружаясь в то, что он ещё недавно считал сказками, парень узнает легенду о некой Мэри, дух которой, по словам местных жителей, всё ещё бродит по пустынным улицам города. Всецело отдавшись исследованию прошлого этого места, он вскоре натыкается на самые кровеобильные подробности и навлекает на себя проклятие, которое и стало причиной смерти его супруги.