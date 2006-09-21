6.9
Киноафиша Фильмы Свадьба Туи
Свадьба Туи

, 2006
Tuya's Marriage / Tuya de hun shi
Китай / драма, мелодрама / 18+
Причины посмотреть

О фильме

- "Золотой медведь" Берлинале 2007 - Приз Экуменического жюри Берлинале 2007

На юго-западе китайской Внутренней Монголии состояние окружающей среды постоянно ухудшается из-за активной промышленной экспансии. Правительство вынуждает местных монгольских скотоводов отказываться от кочевой жизни, переселяет их в окрестности больших городов и превращает в обычных крестьян.

Туя не хочет покидать родное пастбище и продолжает жить в суровых условиях вместе с мужем-инвалидом, двумя детьми и сотней овец. Тяжелая работа превращает эту красивую и сильную монголку в изможденную женщину. Муж Туи Батер убеждает ее развестись с ним, но Туя не хочет. В конце концов однажды она заболевает. Теперь Туя думает о разводе, потому что хочет найти кого-нибудь, кто будет заботиться о Батере, двоих детях, овцах и истощенном пастбище. Но ни одна из претенденток не готова взвалить на себя эту ношу.

На помощь приходит школьный друг Туи Баолиер, который устраивает Батера в хороший дом престарелых и перевозит Тую с детьми в город. Впервые покинувший степь Батер не может выдержать одиночества. В отчаянии он перерезает себе вены. Узнав об этом, Туя спасает Батера и привозит его и детей обратно на совершенно истощенное пастбище. 

В ролях

Батер
Сэнь-Гэ
Ю Нань
Bao'lier
Bao'erku
Zhaya
Режиссер Вань Цюаньянь
Сценарист Wei Lu, Вань Цюаньянь
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 21 сентября 2006
Дата выхода
18 октября 2007 Россия Кино без границ
18 октября 2007 Беларусь
23 августа 2007 Германия
8 июня 2007 Италия
18 октября 2007 Казахстан
21 сентября 2006 Китай
6 декабря 2007 Нидерланды
4 апреля 2008 США
18 октября 2007 Украина
19 сентября 2007 Франция
Сборы в мире $2 476 766
Производство Maxyee Culture Industry, Xian Motion Picture Company
Другие названия
Tuya de hun shi, Tuya's Marriage, Il matrimonio di Tuya, La boda de Tuya, Le mariage de Tuya, Małżeństwo Tui, O Casamento de Tuya, O gamos tis Tuya, Tujin brak, Tuya'nın Evliliği, Tuya's Ehe, Tuyan häät, Tuyas ægteskab, Tuyas bröllop, Tuyas Hochzeit, Tuyas to ektemenn, Tuyin brak, Ο γάμος της Τούγια, Бракът на Туя, Свадьба Туи, トゥヤーの結婚, 图雅的婚事, 圖雅的婚事

Рейтинг фильма

6.9
7.2 IMDb

