На юго-западе китайской Внутренней Монголии состояние окружающей среды постоянно ухудшается из-за активной промышленной экспансии. Правительство вынуждает местных монгольских скотоводов отказываться от кочевой жизни, переселяет их в окрестности больших городов и превращает в обычных крестьян.

Туя не хочет покидать родное пастбище и продолжает жить в суровых условиях вместе с мужем-инвалидом, двумя детьми и сотней овец. Тяжелая работа превращает эту красивую и сильную монголку в изможденную женщину. Муж Туи Батер убеждает ее развестись с ним, но Туя не хочет. В конце концов однажды она заболевает. Теперь Туя думает о разводе, потому что хочет найти кого-нибудь, кто будет заботиться о Батере, двоих детях, овцах и истощенном пастбище. Но ни одна из претенденток не готова взвалить на себя эту ношу.

На помощь приходит школьный друг Туи Баолиер, который устраивает Батера в хороший дом престарелых и перевозит Тую с детьми в город. Впервые покинувший степь Батер не может выдержать одиночества. В отчаянии он перерезает себе вены. Узнав об этом, Туя спасает Батера и привозит его и детей обратно на совершенно истощенное пастбище.