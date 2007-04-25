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Постер фильма Десятидюймовый герой
7.4
Киноафиша Фильмы Десятидюймовый герой
7.4

Десятидюймовый герой

, 2007
Ten Inch Hero
США / мелодрама, драма, комедия / 18+
Постер фильма Десятидюймовый герой
7.4

О фильме

Герои фильма, молодые люди, работают в прибрежной закусочной серфингиста Тракера, любителя стиля 1960-х. Художница Пайпер разыскивает ребенка, которого когда-то отдала на усыновление. Застенчивая и робкая Джен погружена в роман, проходящий заочно, через интернет. А сексуально ненасытная Тиш, не пропускающая мимо красавцев, ищет истинную любовь. И, наконец, Пристли — бойкий парень с панковским ирокезом на голове — держит в себе чувства и серьезные мысли, укрывшись за маской хохмача.

В ролях

Элизабет Арнуа
Пайпер
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл
Джен
Шон Патрик Флэнери
Шон Патрик Флэнери
Noah
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Пристли
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Zo
Дэннил Эклс
Тиш
Джон До
Дальнобойщик
Шон Винг
Tadd
Адер Тишлер
Julia
Джордан Бэлфи
Джордан Бэлфи
Фаззи22
Режиссер Дэвид Маккэй
Сценарист Betsy Morris
Композитор Дон Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 апреля 2007
Дата выхода
25 апреля 2007 Россия 16+
25 апреля 2007 Казахстан
25 апреля 2007 США
25 апреля 2007 Украина
MPAA R
Производство Battle Ground
Другие названия
Ten Inch Hero, Amor e Sanduiches, Un héroe de 25 cm, Deka pontous iroas, Ljubezen in sendvici, Sendvisuri cu dragoste, Десятидюймовий герой, Десятидюймовый герой, 十英寸的英雄

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Tish [Пристли звонит Тиш] Бич Сити Гриль. Сабвуферы на дюймы.
Priestly Код синий. Враждебная территория. Отмена миссии.
Tish Кто это?
Priestly Твой Ренессанс-мэн на связи. Я в магазине, там слишком много вражеских т##понов. Я сваливаю.
Tish Ладно, сосредоточься. Опиши ситуацию.
Priestly Первичный осмотр — это сумка или коробка?
Tish Коробка.
Priestly Коробка. Принял.
Tish Хорошо, осмотрись на уровне груди. Видишь что-то с пометкой «обычный»?
Priestly Обычный. Вот, но там написано «стройный обычный». Как может быть и стройным, и обычным? Это же взаимоисключающие понятия.
Tish Пристли...
Priestly Если, конечно, они намекают, что в загадочном мире женских коробок стройный — это обычный.
Tish Пристли. Ты уже кончил?
Priestly А что насчёт Супер Плюсов?
Tish Нет.
Priestly Почему нет? Звучит же лучше.
Tish Не надо. Они огромные.
Priestly Я думал, тебе нравятся огромные.
Tish Это одна из немногих сфер, где больше — не значит лучше.
Priestly Да ну, не лучше ли взять всю защиту, что можно?
[смотрит на бок коробки]
Priestly Значит, здесь написано, что выдержит любое количество — О, Боже!
[бросает коробку с отвращением]

Отзывы о фильме

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