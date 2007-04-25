Tish [Пристли звонит Тиш] Бич Сити Гриль. Сабвуферы на дюймы.

Priestly Код синий. Враждебная территория. Отмена миссии.

Tish Кто это?

Priestly Твой Ренессанс-мэн на связи. Я в магазине, там слишком много вражеских т##понов. Я сваливаю.

Tish Ладно, сосредоточься. Опиши ситуацию.

Priestly Первичный осмотр — это сумка или коробка?

Tish Коробка.

Priestly Коробка. Принял.

Tish Хорошо, осмотрись на уровне груди. Видишь что-то с пометкой «обычный»?

Priestly Обычный. Вот, но там написано «стройный обычный». Как может быть и стройным, и обычным? Это же взаимоисключающие понятия.

Tish Пристли...

Priestly Если, конечно, они намекают, что в загадочном мире женских коробок стройный — это обычный.

Tish Пристли. Ты уже кончил?

Priestly А что насчёт Супер Плюсов?

Tish Нет.

Priestly Почему нет? Звучит же лучше.

Tish Не надо. Они огромные.

Priestly Я думал, тебе нравятся огромные.

Tish Это одна из немногих сфер, где больше — не значит лучше.

Priestly Да ну, не лучше ли взять всю защиту, что можно?

[смотрит на бок коробки]

Priestly Значит, здесь написано, что выдержит любое количество — О, Боже!