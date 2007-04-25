Цитаты
Tish [Пристли звонит Тиш] Бич Сити Гриль. Сабвуферы на дюймы.
Priestly Код синий. Враждебная территория. Отмена миссии.
Tish Кто это?
Priestly Твой Ренессанс-мэн на связи. Я в магазине, там слишком много вражеских т##понов. Я сваливаю.
Tish Ладно, сосредоточься. Опиши ситуацию.
Priestly Первичный осмотр — это сумка или коробка?
Tish Коробка.
Priestly Коробка. Принял.
Tish Хорошо, осмотрись на уровне груди. Видишь что-то с пометкой «обычный»?
Priestly Обычный. Вот, но там написано «стройный обычный». Как может быть и стройным, и обычным? Это же взаимоисключающие понятия.
Tish Пристли...
Priestly Если, конечно, они намекают, что в загадочном мире женских коробок стройный — это обычный.
Tish Пристли. Ты уже кончил?
Priestly А что насчёт Супер Плюсов?
Tish Нет.
Priestly Почему нет? Звучит же лучше.
Tish Не надо. Они огромные.
Priestly Я думал, тебе нравятся огромные.
Tish Это одна из немногих сфер, где больше — не значит лучше.
Priestly Да ну, не лучше ли взять всю защиту, что можно?
[смотрит на бок коробки]
Priestly Значит, здесь написано, что выдержит любое количество — О, Боже!
[бросает коробку с отвращением]