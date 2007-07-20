DV8 Physical Theatre (Физический Театр DV8) был создан в 1986 году независимым коллективом танцовщиков, которые разочаровались в тематике и направленности современного танца. Труппу возглавляет Ллойд Ньюсон. Его работы бросают вызов традиционной эстетике и формам, распространившимся как в классике, так и в модерн танце. Важный элемент этого вызова – отказ от абстракции в танце и взамен этого акцент на связующий смысл и обращение к актуальным социальным проблемам.Что значит «быть мужчиной»?

В «Enter Achilles» - смешное и жестокое исследование мужской психики происходит в типичном британском баре. 8 мужчин, футбол, пиво.… Однако их веселье балансирует на острие напряжения. За их бесшабашными забавами, ясно ощутимо тревожное подводное течение паранойи и незащищенности…Здесь любая слабость бесчеловечно используется, как повод для насмешек и насилия. Но мотив этой жестокости - желание прикрыть собственную ранимость…«Enter Achilles» - это поэтический (движенческий) отклик, попытка охватить сложность и противоречие проблемы социальных отношений между мужчинами… Это попытка раскрыть общность, которая могла бы связать мужчин вместе, вместо того, чтобы устанавливать их против себя и друг друга…Пьеса сконцентрирована на индивидуальности, Здесь стереотипные образы, рисуются через личный опыт, индивидуальность и движенческий словарь каждого из актеров…