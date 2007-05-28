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Киноафиша Фильмы Пробуждение

Пробуждение

Probuzhdenie 18+
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О фильме

История из жизни мальчика, который остался круглым сиротой после смерти деда, сбежал из дома, скитался с беспризорниками – и все это время мечтал стать танцором. Мечта удерживала его "на плаву" и вернула к нормальной жизни.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 28 мая 2007
Дата выхода
19 июля 2007 Россия
19 июля 2007 Беларусь
19 июля 2007 Казахстан
19 июля 2007 Украина
28 мая 2007 Чехия
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Probuzhdenie, The Awakening, Пробуждение
Режиссер
Станислав Лебедев
В ролях
Валя Зейфир
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
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