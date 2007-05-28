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Пробуждение
Пробуждение
Probuzhdenie
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
семейный
О фильме
История из жизни мальчика, который остался круглым сиротой после смерти деда, сбежал из дома, скитался с беспризорниками – и все это время мечтал стать танцором. Мечта удерживала его "на плаву" и вернула к нормальной жизни.
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Страна
Россия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2006
Премьера в мире
28 мая 2007
Дата выхода
19 июля 2007
Россия
19 июля 2007
Беларусь
19 июля 2007
Казахстан
19 июля 2007
Украина
28 мая 2007
Чехия
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Probuzhdenie, The Awakening, Пробуждение
Режиссер
Станислав Лебедев
В ролях
Валя Зейфир
Юрий Кузнецов
Эра Зиганшина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.5
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12
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