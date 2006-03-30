Константинополь, XV век, турецкие завоеватели угрожают Византийской империи. В качестве мирного договора Великий Султан Турции Мухаммед IV предлагает византийскому императору взять его дочь Карменсину в жены. Император отказывается от предложения и отдает приказ своему лучшему полководцу Тиранту освободить город от завоевателей.

Готовясь к решающему бою, Тиранта беспокоит не многократное превосходство по численности турецкого войска, а взятие непреступного сердца прекрасной и непорочной дочери императора.

