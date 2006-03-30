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Постер фильма Византийская принцесса
5.1
Киноафиша Фильмы Византийская принцесса
5.1

Византийская принцесса

, 2006
Tirante el Blanco
Италия, Испания, Великобритания / приключения, исторический / 18+
Постер фильма Византийская принцесса
5.1

О фильме

Константинополь, XV век, турецкие завоеватели угрожают  Византийской империи. В качестве мирного договора Великий Султан Турции Мухаммед IV предлагает византийскому императору взять его дочь Карменсину в жены. Император отказывается от предложения и отдает приказ своему лучшему полководцу Тиранту освободить город от завоевателей.

Готовясь к решающему бою, Тиранта беспокоит не многократное превосходство по численности турецкого войска, а взятие непреступного сердца прекрасной и непорочной дочери императора.

В ролях

Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Placer De Mi Vida
Каспар Зафер
Tirante
Эстер Нубиола
Carmesina
Ингрид Рубио
Ингрид Рубио
Estefanía
Джейн Эшер
Emperatriz
Чарли Кокс
Чарли Кокс
Diafebus
Сид Митчелл
Hipólito
Рафаэль Амарго
Gran Turco
José Antonio Marín
Melchor
Джей Бенедикт
Джей Бенедикт
Embajador Turco (Turkish Ambassador)
Режиссер Висенте Аранда
Сценарист Висенте Аранда, Жуанот Мартурель
Композитор Хосе Ньето
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Испания / Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 30 марта 2006
Дата выхода
21 июня 2007 Россия Люксор
21 июня 2007 Беларусь
7 апреля 2006 Испания
21 июня 2007 Казахстан
21 июня 2007 Украина
Бюджет €14 000 000
Сборы в мире $2 744 925
Производство Carolina Films, DeAPlaneta, Feelmax
Другие названия
Tirante el Blanco, The Maidens' Conspiracy, 1453 - Kampf um Konstantinopel, A fehér lovag, Kreuzritter 8 - Der weiße Ritter, The White Knight, Tirant lo Blanc, Tirant lo Blanch: The Maiden's Conspiracy, Tirant the White, Tirante el Blanco neitside vandenõu, Tyrant Biały, Византийская принцесса, Візантійська принцеса, 은밀한 교육 2, Tirant el Blanc

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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