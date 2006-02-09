- бюджет 12 000 $;
- фильм, открывший Берлинский Кинофестиваль в 2006 году;
- номинант на "Золотого медведя".
Иногда остановка – самая важная часть пути!
Удивительная и трогательная история о самом главном — о любви. Любовь и нежность настигают главных героев в самый неподходящий и запутанный момент их жизни. Он приехал в этот засыпанный снегом город, чтобы сообщить ей о гибели ее дочери, невольным виновником которой он стал. Его все более притягивает эта необычная, трепетная женщина, которая тоже привязывается к нему. У них свои проблемы, свои заботы, но эта встреча изменит их жизни и излечит их души...
|18 января 2007
|Россия
|Twister
|18 января 2007
|Беларусь
|8 сентября 2006
|Великобритания
|1 ноября 2006
|Германия
|18 января 2007
|Казахстан
|18 января 2007
|Украина
А Рикмана перехваливать не… Читать дальше…