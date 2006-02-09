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Постер фильма Снежный пирог
7.3
Киноафиша Фильмы Снежный пирог
7.3

Снежный пирог

, 2006
Snow cake
Великобритания, Канада / драма / 18+
Постер фильма Снежный пирог
7.3

Причины посмотреть

О фильме

- бюджет 12 000 $;
- фильм, открывший Берлинский Кинофестиваль в 2006 году;
- номинант на "Золотого медведя".

Иногда остановка – самая важная часть пути!

Удивительная и трогательная история о самом главном — о любви. Любовь и нежность настигают главных героев в самый неподходящий и запутанный момент их жизни. Он приехал в этот засыпанный снегом город, чтобы сообщить ей о гибели ее дочери, невольным виновником которой он стал. Его все более притягивает эта необычная, трепетная женщина, которая тоже привязывается к нему. У них свои проблемы, свои заботы, но эта встреча изменит их жизни и излечит их души...

В ролях

Алан Рикман
Алан Рикман
Alex Hughes
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Linda Freeman
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Maggie
Дэвид Фокс
Эмили Хэмпшир
Эмили Хэмпшир
Vivienne Freeman
Джеки Браун
Waitress
Марк МакКинни
Джули Стюарт
Джейн Иствуд
Каллум Кит Ренни
John Neil
Скотт Виквэа
Senior Cop
Johnny Goltz
Rookie Cop
Режиссер Марк Эванс
Сценарист Angela Pell, Darryl Boulley
Композитор Broken Social Scene
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Канада
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 9 февраля 2006
Дата выхода
18 января 2007 Россия Twister
18 января 2007 Беларусь
8 сентября 2006 Великобритания
1 ноября 2006 Германия
18 января 2007 Казахстан
18 января 2007 Украина
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $1 384 105
Производство Revolution Films, Rhombus Media, 2 Entertain Video
Другие названия
Snow Cake, Um Certo Olhar, Amores en la nieve, Arkei mia stigmi, Bolo de Neve, Der Geschmack von Schnee, Gustul zapezii, Hósüti, Plaisirs glacés, Snehový dort, Śniegowe ciastko, Snjezna torta, Снежен кейк, Снежный пирог, Сніговий пиріг, 스노우 케이크, スノーケーキを君に, 雪季过客, 雪花糕療情, 雪花糕疗情, 雪饼

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Обновлено 21 января 2025

Цитаты

Alex Hughes Так говорят, что эту воду можно пить.
Maggie Да, она должна исцелять. Почему бы тебе не попробовать?
Alex Hughes Не думаю.
Maggie Что, не хочешь исцелиться? Освободиться от своих демонов?
Alex Hughes Они мне компания.

Отзывы о фильме

magnit 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня я посмотрела этот фильм -он меня не разочаровал. Это хороший фильм рассказывает о трагедии в двух семьях…а может и не в двух…здесь срыта… Читать дальше…
Paul 2 апреля 2015, 12:51
Хорошая медленная размеренная драма. Не уверен, что второй раз захочется её пересматривать, но один раз взглянуть стоит.
А Рикмана перехваливать не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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