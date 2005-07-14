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Постер фильма Спасатели в Африке
5.2
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5.2

Спасатели в Африке

, 2005
Zoo ranger in Africa/ Zoop in Afrika
Нидерланды / комедия / 18+
Постер фильма Спасатели в Африке
5.2

О фильме

Страсть, которая объединяет Майка, Элизу, Бастиана, Бионда, Мусу, Таффи, Сиру и Аарона - любовь к диким животным. Несколько месяцев они напряженно готовились к экспедиции в крупнейший национальный парк Южной Африки. И, наконец, их мечта сбывается! Начинается главное приключение всей их жизни! Пилот выпадает из самолета, двигатель глохнет, но Майк, используя свою богатую практику в видеоиграх, берет управление на себя и совершает аварийную посадку посреди диких джунглей. Ориентировка поте­ряна, мобильники не работают, а вокруг бродят хищные звери. Но юные рейнджеры просто так не сдаются. С помощью новых друзей - слона, обезьяны и двух жирафов - они готовы бросить вызов любым испыта­ниям…

В ролях

Юлиэтт Ван Арденне
Sira Schilt
Вивиенн Ван Ден Ассем
Elise Pardoel
Николетт Ван Дам
Bionda Kroonenberg
Эвоут Генеманс
Bastiaan van Diemen
Йон Картхаус
Moes Brinksma
Сандер Ян Клерк
Aaron Zomerkamp
Патрик Мартенс
Mike Bosboom
Моник ван дер Верфф
Taffie Arends
Сабина Конинг
Gaby Meerman
Raymi Sambo
Bowey Berenger
Режиссер Деннис Ботс
Сценарист Anya Koek, Wijo Koek, Йохан Нийенхейс
Композитор Мартейн Шиммер, Mario Zapata
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 14 июля 2005
Дата выхода
27 апреля 2007 Россия Екатеринбург Арт
27 апреля 2007 Беларусь
27 апреля 2007 Казахстан
14 июля 2005 Нидерланды
27 апреля 2007 Украина
Сборы в мире $2 719 805
Производство Independent Films, Meerspierson Private Business, Nijenhuis & de Levita Film & TV B.V.
Другие названия
ZOOP in Afrika, Eläintarhakytät Afrikassa, Komisz kamaszok Afrikában, Macera Avcıları Afrika'da, Prosto z zoo do Afryki, Zoo Rangers - Missão África, Zoo Rangers in Africa, Zoo Rangers in Africa - eläintarhakytät Afrikassa

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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