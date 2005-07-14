Страсть, которая объединяет Майка, Элизу, Бастиана, Бионда, Мусу, Таффи, Сиру и Аарона - любовь к диким животным. Несколько месяцев они напряженно готовились к экспедиции в крупнейший национальный парк Южной Африки. И, наконец, их мечта сбывается! Начинается главное приключение всей их жизни! Пилот выпадает из самолета, двигатель глохнет, но Майк, используя свою богатую практику в видеоиграх, берет управление на себя и совершает аварийную посадку посреди диких джунглей. Ориентировка потеряна, мобильники не работают, а вокруг бродят хищные звери. Но юные рейнджеры просто так не сдаются. С помощью новых друзей - слона, обезьяны и двух жирафов - они готовы бросить вызов любым испытаниям…
ПроизводствоIndependent Films, Meerspierson Private Business, Nijenhuis & de Levita Film & TV B.V.
Другие названия
ZOOP in Afrika, Eläintarhakytät Afrikassa, Komisz kamaszok Afrikában, Macera Avcıları Afrika'da, Prosto z zoo do Afryki, Zoo Rangers - Missão África, Zoo Rangers in Africa, Zoo Rangers in Africa - eläintarhakytät Afrikassa