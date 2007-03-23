Выводы Доктора неутешительны: вирус мутировал, старый антидот не действует, и всем участникам операции придется навсегда остаться на базе. В свои права вступает «Параграф 78 Экспедиционного Устава» – «Если причина поражения неустранима, а возвращение представляет потенциальную угрозу, группа подлежит самоликвидации». Всем им довольно скоро придется погибнуть, превратившись перед этим в обезумевших кровожадных мутантов. Вирус должен окончательно сломить их всего через несколько часов. Но даже в этой ситуации никуда не деться сложным внутренним противоречиям между однополчанами, и в первую очередь – давней истории очень непростых взаимоотношений между Гудвином, Скифом и Лисой…