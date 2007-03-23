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Постер фильма Параграф 78: Фильм второй
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Киноафиша Фильмы Параграф 78: Фильм второй

Параграф 78: Фильм второй

Paragraf 78 - Film vtoroy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Выводы Доктора неутешительны: вирус мутировал, старый антидот не действует, и всем участникам операции придется навсегда остаться на базе. В свои права вступает «Параграф 78 Экспедиционного Устава» – «Если причина поражения неустранима, а возвращение представляет потенциальную угрозу, группа подлежит самоликвидации». Всем им довольно скоро придется погибнуть, превратившись перед этим в обезумевших кровожадных мутантов. Вирус должен окончательно сломить их всего через несколько часов. Но даже в этой ситуации никуда не деться сложным внутренним противоречиям между однополчанами, и в первую очередь – давней истории очень непростых взаимоотношений между Гудвином, Скифом и Лисой…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 марта 2007
Дата выхода
23 марта 2007 Россия Централ Партнершип 16+
29 марта 2007 Беларусь
29 марта 2007 Казахстан
29 марта 2007 Украина
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $3 061 624
Производство MB Productions, Star Magic, Way Film Company
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Режиссер
Михаил Хлебородов
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Азиз Бейшеналиев
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
4.9 IMDb
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Параграф 78: Фильм второй

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-то наши стали снимать такое кино. Пусть это полностью слизано с запада, пусть оно по сужету и тупое и бессмысленное ,но всё же. Радо же на… Читать дальше…
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 11/04/2007 - 17:40:51):меня как-то эта фраза пугает, я бы хотела чтобы стали снимать такое кино как было скажем 20 лет назад.

Ну я… Читать дальше…
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