Я никогда не буду твоей, 2007

У Роузи есть бывший муж, который отказывается взрослеть, и дочка, которая наоборот взрослеет слишком быстро. Роузи работает в шоу-бизнесе и окружена молодыми красотками, и это заставляет ее чувствовать каждый день, что она становится все старше. И тут появляется Адам — молодой, яркий и обаятельный. Он переворачивает ее привычную жизнь, заставляя поверить в себя.