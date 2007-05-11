Я никогда не буду твоей, 2007

Сорокалетняя Роузи - продюсер на телевидении, талантливая и привлекательная женщина, которая начинает все чаще переживать по поводу своего возраста, глядя на своих молодых красоток-коллег. Однако с появлением 30-летнего Адама Роузи вновь ощущает давно забытое чувство влюбленности и обретает веру в свои силы. Удастся ли разведенной женщине с десятилетней дочкой обрести свое счастье?
У Роузи есть бывший муж, который отказывается взрослеть, и дочка, которая наоборот взрослеет слишком быстро. Роузи работает в шоу-бизнесе и окружена молодыми красотками, и это заставляет ее чувствовать каждый день, что она становится все старше. И тут появляется Адам — молодой, яркий и обаятельный. Он переворачивает ее привычную жизнь, заставляя поверить в себя.