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I Could Never Be Your Woman

Я никогда не буду твоей, 2007

2007 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Сорокалетняя Роузи - продюсер на телевидении, талантливая и привлекательная женщина, которая начинает все чаще переживать по поводу своего возраста, глядя на своих молодых красоток-коллег. Однако с появлением 30-летнего Адама Роузи вновь ощущает давно забытое чувство влюбленности и обретает веру в свои силы. Удастся ли разведенной женщине с десятилетней дочкой обрести свое счастье?

  • Роль бывшего мужа главной героини должен был сыграть Норм МакДональд. Он отрастил для роли усы, но режиссёр Эми Хекерлинг попросила их сбрить, и МакДональд ушел из проекта. 
  • Будучи подростками Пол Радд и Стейси Дэш снялись в более раннем фильме Эми Хекерлинг “Бестолковые”. Спустя 12 лет они вновь играют вместе, причем изображают актеров, играющих подростков. 
  • Героине Мишель Пфайффер в этом фильме 40 лет, хотя актрисе на момент съемок было 47 лет. Полу Радду в реальной жизни было 36 лет, а его персонажу - 29. Стейси Дэш сыграла подростка, хотя на на момент съемок ей было 40 лет.
  • Фильм был выпущен сразу на DVD, без предварительного показа в кинотеатрах.
  • “Я никогда не буду твоей” - это строчка группы “White Town” из песни “Your Woman”, которая звучит в фильме.
  • Первый поцелуй Сирши Ронан на экране произошел во время съемок этого фильма, актрисе было всего 10 лет.

У Роузи есть бывший муж, который отказывается взрослеть, и дочка, которая наоборот взрослеет слишком быстро. Роузи работает в шоу-бизнесе и окружена молодыми красотками, и это заставляет ее чувствовать каждый день, что она становится все старше. И тут появляется Адам — молодой, яркий и обаятельный. Он переворачивает ее привычную жизнь, заставляя поверить в себя.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 29 ноября 2007
Премьера в мире 11 мая 2007
Возраст 16+
MPAA PG-13
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Эми Хекерлинг
В ролях
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Пол Радд
Пол Радд
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джон Ловитц
Хенри Уинклер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я никогда не буду твоей 2 постера
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Я никогда не буду твоей

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