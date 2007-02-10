Наша рецензия
Когда-то, в рецензии на фильм «Мишель Вальян», нам уже приходилось писать о руководящей и направляющей роли Люка Бессона во французском кинематографе. С тех пор ничего не изменилось. Автор «Голубой бездны», «Леона» и «Никиты» по-прежнему пишет сценарии, продюсирует, направляет и руководит. Идут триллеры – привет Бессону. Идут комедии – привет Бессону. Идут боевики – привет Бессону. Идут, в конце концов, мультики – и снова привет Бессону. Интересно, успевает ли этот человек-оркестр хотя бы…
