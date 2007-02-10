Меню
Постер фильма Такси 4
Киноафиша Фильмы Такси 4

Такси 4

Taxi 4 18+
О фильме

Продолжение знаменитой автомобильной саги. Спустя пять лет после событий третьего фильма, Даниэль и Эмильен снова вместе и мы вновь имеем возможность наблюдать за их приключениями — на этот раз на Лазурном берегу.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 23 июля 2024
Премьера в мире 10 февраля 2007
Дата выхода
6 марта 2007 Россия Централ Партнершип
6 марта 2007 Беларусь
5 июля 2007 Бразилия 12
23 февраля 2009 Германия
14 февраля 2007 Италия
6 марта 2007 Казахстан
27 июля 2007 Канада
2 марта 2007 Литва
14 июня 2007 Португалия
10 февраля 2007 США
6 марта 2007 Украина
14 февраля 2007 Франция
5 июля 2007 Южная Корея 12
25 августа 2007 Япония
Сборы в мире $65 125 001
Производство EuropaCorp, ARP Sélection, TF1 Films Production
Другие названия
Taxi 4, T4xi, Taksi 4, Такси 4, Quái Xế Taxi 4, T4axi, Taksis 4, Takso 4, TAXi（4）, Taxxi 4, Ταξί 4, Таксі 4, 終極殺陣：最後衝刺
Режиссер
Жерар Кравчик
В ролях
Сами Насери
Сами Насери
Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Эмма Сьеберг
Эдуар Монтут
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

Место в рейтинге
В общем рейтинге  2498 В жанре «боевик»  557 В жанре «комедия»  645 В фильмах Франции  174
Такси 4

Отзывы о фильме

Наша рецензия

Когда-то, в рецензии на фильм «Мишель Вальян», нам уже приходилось писать о руководящей и направляющей роли Люка Бессона во французском кинематографе. С тех пор ничего не изменилось. Автор «Голубой бездны», «Леона» и «Никиты» по-прежнему пишет сценарии, продюсирует, направляет и руководит. Идут триллеры – привет Бессону. Идут комедии – привет Бессону. Идут боевики – привет Бессону. Идут, в конце концов, мультики – и снова привет Бессону. Интересно, успевает ли этот человек-оркестр хотя бы…
Читать
DART 2 апреля 2015, 12:51
Отличная получилась экшн-комедия. ИМХО лучшая часть среди всех четырех. (Четыре части в сериале, если не считать американского римейка. Его я правда… Читать дальше…
Katrina 2 апреля 2015, 12:51
Надо идти, верным знаком служат очень противоречивые отзывы - значит фильмец заслуживает внимания! ✊
Новости о фильме
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера Люк Бессон — один из крупнейших и наиболее плодовитых французских режиссеров последних десятилетий. Начав свою карьеру еще в середине 1980-х, он берется за самые разные жанры, в каждом оставляя свой след. Творческий диапазон Бессона необычайно обширен, включая боевики, комедии, триллеры, драмы, научную фантастику, семейное кино и даже анимацию. В своих режиссерских и сценарных проектах Бессон неустанно экспериментирует с разными стилями, так что в его фильмографии можно найти картины на любой вкус.
1 сентября 2025 16:15
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери
Эксклюзивное интервью с актером из культового «Такси» Сами Насери На недавно отгремевшем Фестивале мотивационного кино BRIDGE OF ARTS хедлайнером, звездой и просто объектом для сотен селфи стал Сами Насери, сыгравший того самого сумасшедшего водителя
28 августа 2017 23:27
Люк Бессон выпустит «Такси 5» в январе 2018
Люк Бессон выпустит «Такси 5» в январе 2018 Последние несколько лет в киноиндустрии можно смело назвать эпохой «долгоиграющих» франшиз, и одна из них в недалеком будущем получит очередное продолжение: Люк Бессон анонсировал выход
4 октября 2016 14:38
Кадры из фильма
