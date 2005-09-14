Непристойная Бетти Пейдж, 2005

История одиозного секс-символа 50-х. Чувственная красотка, шокировавшая целую нацию. Хорошая девочка. Плохая девочка. Грешница. Святая. Кто она?

Провокативный фильм рассказывает о многогранной героине 50-х — легендарной красотке Бетти Пейдж, чья глубокая религиозность и бодрая простота резко контрастировали с её имиджем. Бетти выросла в консервативной религиозной семье в Теннесси, оставила дом, и стала знаменитой эротической фотомоделью в Нью-Йорке. Её легендарные фотографии в стиле садо-мазо стали причиной обвинения со стороны Сената в порнографии, и сделали из неё секс-икону своего времени...