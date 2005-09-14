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Непристойная Бетти Пейдж Непристойная Бетти Пейдж
Киноафиша Фильмы Непристойная Бетти Пейдж
The Notorious Bettie Page

Непристойная Бетти Пейдж, 2005

2005 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

История одиозного секс-символа 50-х. Чувственная красотка, шокировавшая целую нацию. Хорошая девочка. Плохая девочка. Грешница. Святая. Кто она?

Провокативный фильм рассказывает о многогранной героине 50-х — легендарной красотке Бетти Пейдж, чья глубокая религиозность и бодрая простота резко контрастировали с её имиджем. Бетти выросла в консервативной религиозной семье в Теннесси, оставила дом, и стала знаменитой эротической фотомоделью в Нью-Йорке. Её легендарные фотографии в стиле садо-мазо стали причиной обвинения со стороны Сената в порнографии, и сделали из неё секс-икону своего времени...

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в России 15 ноября 2007
Премьера в мире 14 сентября 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Мэри Хэррон
Мэри Хэррон
В ролях
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Кристофер Бауэр
Кристофер Бауэр
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Сара Полсон
Сара Полсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Непристойная Бетти Пейдж 2 постера
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саундтрек фильма Непристойная Бетти Пейдж
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