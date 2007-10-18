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Бой с тенью 2: Реванш Бой с тенью 2: Реванш
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Бой с тенью 2: Реванш, 2007

2007 / Россия
7.7 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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После событий первого фильма прошло пять лет. Артем Колчин выходит из тюрьмы и вскоре получает предложение вернуться в бокс и добиться боя-реванша с чемпионом Ларри Палмером. Артем переезжает в США, возобновляет тренировки и постепенно возвращается в прежнюю форму, но из-за глупой потасовки с мексиканским боксером от становится убийцей и личным врагом мексиканского наркобарона...

  • Сиквел собрал в прокате почти в два раза большую сумму, чем первый фильм.
  • Режиссер первого фильма Алексей Сидоров снял часть фильма, но покинул режиссерское кресло, оставив свое имя в титрах лишь в качестве автора сценария. Его заменил Антон Мегердичев, для которого этот фильм стал дебютной работой в полнометражном кино. 
  • В качестве камео в фильме можно увидеть звезд мирового бокса. 
  • Тренировки Колчина в США снимались в реальном спортзале Южного Централа Лос-Анджелеса, который считается одним из самых опасных гетто в США. По словам Алексея Сидорова, им пришлось договариваться с местными бандами, чтоб их не трогали. 
  • Изначально сюжетная линия с похищением ребенка была связана с персонажем Тимохой, но в последний момент актеру Павлу Деревянко отказали в американской визе и сценарий переписали, отдав часть сцен адвокату Джулии.

Артем Колчин снова на ринге. Но прежде чем он завоюет чемпионский титул, ему предстоит бой с агрессивным мексиканским панчером, который также рвется к вершине. После страшной рубки панчер умирает в госпитале. Но неприятности только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканского наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь Вики за кровь убитого сына...

7.7 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 18 октября 2007
Премьера в мире 18 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Андрей Панин
Андрей Панин
Елена Панова
Елена Панова
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Дмитрий Шевченко
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Stop 2 апреля 2015, 12:51
7-8 из десяти. Композитор халявил и смотрел Матрицу. Оператор хорошо поработал( но мельтешение постоянное...). Панин просто как всегда - молодец,… Читать дальше…
меша 2 апреля 2015, 12:51
Очень классный фильм!Много необычных сцен!намного лучше первой части(хотя и она мне оч понравилась).Вобщем,советую посмотреть!✊
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62 голоса
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саундтрек фильма Бой с тенью 2: Реванш
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