Бой с тенью 2: Реванш, 2007

Артем Колчин снова на ринге. Но прежде чем он завоюет чемпионский титул, ему предстоит бой с агрессивным мексиканским панчером, который также рвется к вершине. После страшной рубки панчер умирает в госпитале. Но неприятности только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканского наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь Вики за кровь убитого сына...