Бой с тенью 2: Реванш, 2007

После событий первого фильма прошло пять лет. Артем Колчин выходит из тюрьмы и вскоре получает предложение вернуться в бокс и добиться боя-реванша с чемпионом Ларри Палмером. Артем переезжает в США, возобновляет тренировки и постепенно возвращается в прежнюю форму, но из-за глупой потасовки с мексиканским боксером от становится убийцей и личным врагом мексиканского наркобарона...
Артем Колчин снова на ринге. Но прежде чем он завоюет чемпионский титул, ему предстоит бой с агрессивным мексиканским панчером, который также рвется к вершине. После страшной рубки панчер умирает в госпитале. Но неприятности только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге приемного сына мексиканского наркобарона, который вынес суровый приговор: кровь Вики за кровь убитого сына...