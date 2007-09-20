Обитель зла 3, 2007

Клонированная Элис просыпается в особняке. Блуждая по его залам, она вынуждена спасаться от ловушек. Во время побега она использует свои новые телекинетические способности, убивая охранников, но в конце концов ее убивает прыгающая мина. После попыток скрыть заражение Раккун-Сити Т-вирус распространяется по всему миру, разрушая всю окружающую среду в мире. Настоящая Алиса бродит по пустошам и получает информацию о свободном от вируса районе на Аляске. Чтобы добраться туда, героине придется объединить силы с группой выживших во главе с Клэр Рэдфилд. Смогут ли герои добраться до безопасной территории по выжженным пустыням США?
Командир отряда спецназа, неустрашимая Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить живых людей и заменить их на более «совершенные» создания, заселить Землю неуязвимыми бессмертными клонами…
Конечно,во всех трех фильмах есть технические ошибки(например,какого фига делает стена… Читать дальше…