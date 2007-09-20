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Обитель зла 3 Обитель зла 3
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Resident Evil: Extinction

Обитель зла 3, 2007

2007 / США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Клонированная Элис просыпается в особняке. Блуждая по его залам, она вынуждена спасаться от ловушек. Во время побега она использует свои новые телекинетические способности, убивая охранников, но в конце концов ее убивает прыгающая мина. После попыток скрыть заражение Раккун-Сити Т-вирус распространяется по всему миру, разрушая всю окружающую среду в мире. Настоящая Алиса бродит по пустошам и получает информацию о свободном от вируса районе на Аляске. Чтобы добраться туда, героине придется объединить силы с группой выживших во главе с Клэр Рэдфилд. Смогут ли герои добраться до безопасной территории по выжженным пустыням США?

  • С самого начала создателями было принято сознательное решение сделать этот фильм самым кровавым из всех фильмов серии «Обитель зла». 
  • Фильм не был предварительно показан американским кинокритикам, скорее всего, из-за крайне негативных отзывов критиков о первых двух фильмах.
  • Музыка к первому театральному трейлеру – это песня I Know It's You группы The Crystal Method. Милла Йовович исполняет вокальную партию для этой песни, которая была выпущена тремя годами ранее.
  • Режиссер Рассел Малкахи настоял на том, что, в отличие от своих предшественников, этот фильм будет сниматься не ночью, а при ярком солнечном свете.

Командир отряда спецназа, неустрашимая Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить живых людей и заменить их на более «совершенные» создания, заселить Землю неуязвимыми бессмертными клонами…

7.3 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 сентября 2007
Премьера в мире 20 сентября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рассел Малкэй
В ролях
Милла Йовович
Милла Йовович
Одед Фер
Одед Фер
Али Лартер
Али Лартер
Иэн Глен
Иэн Глен
Майк Эппс
Майк Эппс
Все актеры и съемочная группа
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Обитель зла 3

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Пол У. С. Андерсон, «супермозг» всего киноцикла про Элис в стране полуживых мертвецов, до такой степени разнес в первых двух частях фигурирующий в них ландшафт, что третью часть пришлось снимать в Неваде, законспирированной под ядерную постапокалиптическую пустыню. Впрочем, Неваде особо и конспирироваться не нужно, – учитывая, сколько десятилетий США проводят там испытания разнообразных веселых устройств, растущих в арсенале американского военно-промышленного комплекса, как…
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Умничка 2 апреля 2015, 12:51
Третья часть очень понравилась,всем советую посмотреть!
Конечно,во всех трех фильмах есть технические ошибки(например,какого фига делает стена… Читать дальше…
beeline 2 апреля 2015, 12:51
фильм получился очень быстрым, можно было растянуть его часа на 2 хотя бы. Я ждал от него чего то большего, могли бы хотябы растенуть начало,… Читать дальше…
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