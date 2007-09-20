Обитель зла 3, 2007

Клонированная Элис просыпается в особняке. Блуждая по его залам, она вынуждена спасаться от ловушек. Во время побега она использует свои новые телекинетические способности, убивая охранников, но в конце концов ее убивает прыгающая мина. После попыток скрыть заражение Раккун-Сити Т-вирус распространяется по всему миру, разрушая всю окружающую среду в мире. Настоящая Алиса бродит по пустошам и получает информацию о свободном от вируса районе на Аляске. Чтобы добраться туда, героине придется объединить силы с группой выживших во главе с Клэр Рэдфилд. Смогут ли герои добраться до безопасной территории по выжженным пустыням США?