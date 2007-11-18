Всю свою жизнь Ренчард сражается. Его дом - это маленький форт, окруженный колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток. Ему нельзя расслабляться ни на секунду, ведь его враги - зомби! Трагедия произошла уже давно, и плотоядные мертвецы полностью оккупировали город. Ренчард планирует чудовищной силы взрыв, который сотрет гнездо нечисти с лица земли. Но когда план почти приведен в исполнение, и до взрыва остается всего несколько часов, ему приходит видеосообщение с просьбой о помощи! Получив его, Ренчард понимает, что в городе, кроме него, есть еще живые люди…