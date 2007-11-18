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Постер фильма Я воин
2.9
Киноафиша Фильмы Я воин
2.9

Я воин

, 2007
I Am Omega
США / боевик / 18+
Постер фильма Я воин
2.9

О фильме

Всю свою жизнь Ренчард сражается. Его дом - это маленький форт, окруженный колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток. Ему нельзя расслабляться ни на секунду, ведь его враги - зомби! Трагедия произошла уже давно, и плотоядные мертвецы полностью оккупировали город. Ренчард планирует чудовищной силы взрыв, который сотрет гнездо нечисти с лица земли. Но когда план почти приведен в исполнение, и до взрыва остается всего несколько часов, ему приходит видеосообщение с просьбой о помощи! Получив его, Ренчард понимает, что в городе, кроме него, есть еще живые люди…

В ролях

Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Renchard
Джофф Мид
Vincent
Дженнифер Уиггинс
Brianna
Райан Ллойд
Mike
Джошуа Шлегель
Renchard's Son
Грегори П. Смит
Various Zombies
Matthew Bolton
Tunnel Zombie
Myles McLane
Mutant Zombie
Frank Forbes
Cop Zombie
Afton Forbes
Girl Zombie
Режиссер Грифф Ферст
Сценарист Ричард Мэтисон, Джофф Мид
Композитор Дэвид Райклен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 ноября 2007
Дата выхода
18 ноября 2007 Россия 16+
18 ноября 2007 Казахстан
18 ноября 2007 США
18 ноября 2007 Украина
Производство The Asylum, Anthill Productions
Другие названия
I Am Omega, Ja sam Omega, A Batalha dos Mortos, City of the Walking Dead, Já Omega, Ma olen Omega, Omega vagyok, Ostatni żywy człowiek, Som Omega, Teleftaios zontanos, Я воин, アイ・アム・オメガ, Zombie Virus, Zombie Virus - Planet der Toten

Рейтинг фильма

2.9
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb

Отзывы о фильме

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