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Bo bui gai wak

Младенец на $30 000 000, 2006

2006 / Гонконг
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хозяин, Плеть и Осьминог – три вора-неудачника. Реализуя план более опытного Хозяина, троица похищает ребенка. Они надеются получить за него солидный выкуп и поправить свои дела, но, скрываясь от полиции, попадают в аварию. Хозяин, единственный, кто знал заказчика, оказывается под двухнедельным арестом за неосторожное вождение, а Плети и Осьминогу приходится на это время взять на себя заботу о малыше.

  • Режиссеру Бенни Чану крайне крайне тяжело далась работа с ребенком-актером. Чан отметил, что этот процесс невозможно планировать и контролировать. Такие съемки требуют гораздо больше дублей, что приводит к затягиванию времени и, в конечном счете, финансовым издержкам. 
  • Специально для съемок этого фильма Джеки Чан немного осветлил себе волосы.
  • Малыша Мэттью Медведева отобрали из более чем ста претендентов на роль ребенка. Один из членов съемочной группы увидел его с родителями в метро. Хотя семья просто приехала в Гонконг по делам, они согласились остаться, чтобы Мэттью снялся в фильме.
  • Из-за того, что один из каскадеров надел не ту обувь и слишком сильно ударил Джеки Чана в грудь, последний получил повреждение хряща грудной клетки.
  • При съемках сцены карабканья по стене здания Джеки Чан повредил нос.

 

Для бездельника и игрока Тонгза есть только одна вещь пострашнее кредиторов под дверью — плачущий младенец. Но что, если этот самый ребенок способен сделать его богатым? Сумеет ли Тонгз преодолеть свой панический страх перед памперсами, бутылочками со смесью и заунывными колыбельными? Тонгз вырос в бедной семье, а из школы его выгнали в подростковом возрасте. Несмотря на проворство и ловкость рук, он постоянно "на мели". Отвергнутый семьей и преследуемый кредиторами, он поддается на уговоры жадного домовладельца, согласившись принять участие в его сумасбродных грабежах. Вместе с предприимчивым Осьминогом они похищают маленького внука крупного магната, однако, столкнувшись с непредвиденными затруднениями, не могут передать его триаде, как было запланировано вначале. При участии красотки-няни Мелоди, помешанной на детях жены домовладельца и юной поклонницы Осьминога по имени Янь, бравые парни открывает для себя радости материнства. Осознав, что триада охотится и за выкупом и за ребенком, они решают взять малолетнего заложника под свою защиту. С одной стороны полиция, с другой — беспощадные гангстеры, и криминальное трио пускается в страшно опасные и очень смешные приключения, чтобы вернуть младенца обратно в колыбель.

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Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 сентября 2007
Премьера в мире 13 сентября 2007
Возраст 12+
Режиссер
Бенни Чан
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Луи Ку
Гао Яньянь
Майкл Хьюи
Йен Бьяо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Младенец на $30 000 000 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
posspb 2 апреля 2015, 12:51
Хороший исторический фильм. люблю такое!
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