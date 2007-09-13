Младенец на $30 000 000, 2006

Для бездельника и игрока Тонгза есть только одна вещь пострашнее кредиторов под дверью — плачущий младенец. Но что, если этот самый ребенок способен сделать его богатым? Сумеет ли Тонгз преодолеть свой панический страх перед памперсами, бутылочками со смесью и заунывными колыбельными? Тонгз вырос в бедной семье, а из школы его выгнали в подростковом возрасте. Несмотря на проворство и ловкость рук, он постоянно "на мели". Отвергнутый семьей и преследуемый кредиторами, он поддается на уговоры жадного домовладельца, согласившись принять участие в его сумасбродных грабежах. Вместе с предприимчивым Осьминогом они похищают маленького внука крупного магната, однако, столкнувшись с непредвиденными затруднениями, не могут передать его триаде, как было запланировано вначале. При участии красотки-няни Мелоди, помешанной на детях жены домовладельца и юной поклонницы Осьминога по имени Янь, бравые парни открывает для себя радости материнства. Осознав, что триада охотится и за выкупом и за ребенком, они решают взять малолетнего заложника под свою защиту. С одной стороны полиция, с другой — беспощадные гангстеры, и криминальное трио пускается в страшно опасные и очень смешные приключения, чтобы вернуть младенца обратно в колыбель.