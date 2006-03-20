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Волки-оборотни Волки-оборотни
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Skinwalkers

Волки-оборотни, 2006

2006 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме
12 летний мальчик и его мать становятся целью двух враждующих групп оборотней...
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 2 августа 2007
Премьера в мире 20 марта 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Вест
Режиссер
Джеймс Айзэк
В ролях
Джейсон Бер
Элиас Котеас
Элиас Котеас
Рона Митра
Рона Митра
Ким Коутс
Ким Коутс
Мэттью Найт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Волки-оборотни 2 постера
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Наша рецензия
Если бы в титрах не было указано, что фильм снят в 2006 году, сложно было бы вообще представить, что он снят в XXI веке, настолько архаичны представления авторов картины о кинематографической материи, по крайней мере в части изображения вервольфов. «Волки-оборотни» недалеко ушли от канонического для 80-х и при этом весьма примитивного «Воя» Джо Данте (над обоими опусами явственно веет один и тот же дух), хотя, в сущности, у Skinwalkers – совершенно другие корни, не имеющие к мистике почти…
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