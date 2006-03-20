Волки-оборотни, 2006

Наша рецензия

Если бы в титрах не было указано, что фильм снят в 2006 году, сложно было бы вообще представить, что он снят в XXI веке, настолько архаичны представления авторов картины о кинематографической материи, по крайней мере в части изображения вервольфов. «Волки-оборотни» недалеко ушли от канонического для 80-х и при этом весьма примитивного «Воя» Джо Данте (над обоими опусами явственно веет один и тот же дух), хотя, в сущности, у Skinwalkers – совершенно другие корни, не имеющие к мистике почти…