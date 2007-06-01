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Постер фильма Катакомбы
5.4
Киноафиша Фильмы Катакомбы
5.4

Катакомбы

, 2007
Catacombs
США / триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Катакомбы
5.4

О фильме

Виктория, приезжает в Париж навестить свою сестру Каролин. Отправившись на рэйв-вечеринку, устроенную в катакомбах под землей, они становятся объектами преследования ужасных существ, потревоженных разнузданным весельем...

В ролях

Пинк
Carolyn
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Victoria
Кабрал Ибака
Hugo
Каин Маноли
Leon
Раду Андрей Мику
Nico
Михай Огасану
Эмиль Хостина
Henry
Sandi Dragoi
Llaves
Mihai Stanescu
Jean Michele
DJ Kosta
DJ
Марчелло Кобзарью
Customs Officer #1
Режиссер Томм Кокер, Дэвид Эллиот
Сценарист Томм Кокер, Дэвид Эллиот
Композитор Hybrid, Ёсики Хаяси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 20 сентября 2007
Премьера в мире 1 июня 2007
Дата выхода
30 августа 2007 Россия Вест
30 августа 2007 Беларусь
3 марта 2008 Великобритания
1 июня 2007 Германия
6 июля 2007 Италия
30 августа 2007 Казахстан
31 августа 2007 Литва N-16
1 июня 2007 США
30 августа 2007 Украина
MPAA R
Сборы в мире $2 455 422
Производство Lionsgate, Twisted Pictures, Catacombs Productions
Другие названия
Catacombs, Catacumbas, Catacombes, Atingerea diavolului, Catacombs - Il mondo dei morti, Catacombs - Unter der Erde lauert der Tod, Catacumbas (Muertos vivientes), Hầm mộ Catacombs, Katakombák, Katakombas, Katakombe, Katakomves, Katakumby, Muertos vivientes, Yeraltı Mezarlığı, Катакомби, Катакомбы, カタコンベ

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
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Цитаты

[последние реплики]
Victoria Моя сестра прислала мне открытку. Там было всего одно: «Приезжай в Париж. Тебе это пойдёт на пользу.» Спустя сорок восемь часов после моего приезда она и все, кого я знала, были мертвы. Аэропорт, пожалуйста.

Отзывы о фильме

DeniTornado 2 апреля 2015, 12:51
До "спуска" "Катакомбам" далеко. В спуске хоть более смысл лучше и постановка. Вчера смотрел "Катакомбы" - полный… Читать дальше…
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто ужасен...ПРОСТО АЖ СЛОФФ НЕТУ...
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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