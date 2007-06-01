Виктория, приезжает в Париж навестить свою сестру Каролин. Отправившись на рэйв-вечеринку, устроенную в катакомбах под землей, они становятся объектами преследования ужасных существ, потревоженных разнузданным весельем...
VictoriaМоя сестра прислала мне открытку. Там было всего одно: «Приезжай в Париж. Тебе это пойдёт на пользу.» Спустя сорок восемь часов после моего приезда она и все, кого я знала, были мертвы. Аэропорт, пожалуйста.
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