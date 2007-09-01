Без изъяна, 2007

Лондон, 1960 год. Одинокая женщина по имени Лора Куинн руководит Лондонской алмазной корпорацией. Она расстроена, поскольку ее таланты редко признаются среди коллег, а ее менее опытные коллеги-мужчины быстро продвигаются вперед по службе. Поэтому Лора с одобрением принимает план ночного уборщика мистера Хоббса, который предлагает ей украсть из хранилища несколько крупных алмазов. Лора соглашается помочь ему в обмен на крупную долю, но план начинает трещать по швам. Хуже того, именно в это время ее примечает страховой следователь, мистер Финч…