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Flawless

Без изъяна, 2007

2007 / Великобритания
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лондон, 1960 год. Одинокая женщина по имени Лора Куинн руководит Лондонской алмазной корпорацией. Она расстроена, поскольку ее таланты редко признаются среди коллег, а ее менее опытные коллеги-мужчины быстро продвигаются вперед по службе. Поэтому Лора с одобрением принимает план ночного уборщика мистера Хоббса, который предлагает ей украсть из хранилища несколько крупных алмазов. Лора соглашается помочь ему в обмен на крупную долю, но план начинает трещать по швам. Хуже того, именно в это время ее примечает страховой следователь, мистер Финч…

  • Сценарист фильма Эдвард Андерсон писал сценарий, изначально держа в голове образ Майкла Кейна, так что тот сразу был первым выбором студии на роль Хоббса.
  • Деррен Несбитт, сыгравший Синклера, рассказал, что когда он пошел на медицинский осмотр в госпиталь, в котором снимался фильм, то удивился тому, что на фотографиях в приемной врачей были мертвые актеры.
  • Хоббс, фамилия главного героя, в США считается одним из имен дьявола. Как и дьявол, мистер Хоббс искушает героиню Деми Мур совершить тяжелый грех.
  • Фильм, который идет на экране во время сцены в кинотеатре, это «Лига джентльменов» Бэзила Дердена, классический образец фильмов об ограблениях.

Действие картины разворачивается в Лондоне образца 1960-го года. Майкл Кейн играет привратника, задумавшего обчистить ювелирную компанию, в которой он собственно говоря и трудоустроен. Он находит себе сообщницу в лице управляющей из Америки (Мур), которая помогает ему продумать и организовать всю операцию…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 26 сентября 2007
Премьера в мире 1 сентября 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Майкл Рэдфорд
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Джонатан Эрис
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Константин Грегори
Питер Рник
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Без изъяна 3 постера
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Без изъяна

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