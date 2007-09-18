Платье от кутюр, 2008

Трудолюбивая Маша приехала в Петербург на заработки. Все свои силы она тратит на то, чтобы помочь бедным родителям, живущим в провинции. Однажды девушка знакомится с Тимом, веселым американцем, который безумно в нее влюбляется.

Молодой человек начинает баловать героиню и забрасывать ее дорогими подарками. Девушка тайно перепродает их, а вырученные деньги посылает маме и папе. Дело идет к свадьбе, и Тим покупает своей избраннице красивейшее платье от кутюр. Его постигает участь всех остальных подарков американца. Маша продает наряд обратно в бутик и шьет платье сама, стараясь точно воспроизвести изначальный фасон. Результат превосходит все ожидания – платье не отличить от того, что преподнес своей возлюбленной жених.

В ночь перед свадьбой Маша идет на встречу с Тимом, но не успевает – мосты в Петербурге разводят. Герои оказываются на противоположных частях города, их разделяет река. Маша одна гуляет по городу с платьем в руках и от отчаяния общается с разными людьми, приглашая их на свадьбу. Одним из новых знакомых становится молодой парень Иван, вызывающий у девушки симпатию…