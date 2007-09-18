Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Платье от кутюр Платье от кутюр
Киноафиша Фильмы Платье от кутюр

Платье от кутюр, 2008

2008 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Трудолюбивая Маша приехала в Петербург на заработки. Все свои силы она тратит на то, чтобы помочь бедным родителям, живущим в провинции. Однажды девушка знакомится с Тимом, веселым американцем, который безумно в нее влюбляется.

Молодой человек начинает баловать героиню и забрасывать ее дорогими подарками. Девушка тайно перепродает их, а вырученные деньги посылает маме и папе. Дело идет к свадьбе, и Тим покупает своей избраннице красивейшее платье от кутюр. Его постигает участь всех остальных подарков американца. Маша продает наряд обратно в бутик и шьет платье сама, стараясь точно воспроизвести изначальный фасон. Результат превосходит все ожидания – платье не отличить от того, что преподнес своей возлюбленной жених.

В ночь перед свадьбой Маша идет на встречу с Тимом, но не успевает – мосты в Петербурге разводят. Герои оказываются на противоположных частях города, их разделяет река. Маша одна гуляет по городу с платьем в руках и от отчаяния общается с разными людьми, приглашая их на свадьбу. Одним из новых знакомых становится молодой парень Иван, вызывающий у девушки симпатию…

 

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 18 сентября 2007
Премьера в мире 18 сентября 2007
Возраст 16+
Режиссер
Татьяна Канаева
В ролях
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Андрей Шарков
Светлана Гайтан
Галина Бокашевская
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Платье от кутюр 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Приложение киноафиши