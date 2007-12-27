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Миллион на Рождество Миллион на Рождество
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Christmas in Wonderland

Миллион на Рождество, 2007

2007 / США / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме
Довольно-таки грустное вырисовывается Рождество для семейства Саундерс. Они только что переехали из Лос-Анджелеса в новый городишко, где у них нет ни друзей, ни денег, ни рождественского настроения. А тут еще их мама "застревает" в аэропорту из-за отложенного рейса и рождественский шопинг падает на плечи папы и детей... И вдруг 12-летний Брайан и 6-летняя Мэри находят сумку с миллионом долларов! Жизнь налаживается? Как бы не так! За ними начинают охотиться двое воришек, намеренных вернуть награбленные деньги. Они не остановятся ни перед чем в битком набитом покупателями магазине...
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 декабря 2007
Премьера в мире 27 декабря 2007
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Джеймс Орр
В ролях
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Кармен Электра
Кармен Электра
Тим Карри
Тим Карри
Мэттью Найт
Крис Кэттэн
Крис Кэттэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Миллион на Рождество 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Яника 2 апреля 2015, 12:51
я сегодня, к сожалению, имела неприятность посмотреть это "чудо". Буду не многословна, но я вас очень прошу не повторяйте мою ошибку. Это… Читать дальше…
kykuiii 2 апреля 2015, 12:51
отстой редкостный!!!
Теплое пиво в 30-градусный мороз в вонючей парадной - верх блаженства по сравнению с ЭТИМ

это второй фильм, с которого мы… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Детские новогодние фильмы для сказочной атмосферы Новогодние каникулы – отличная возможность отвлечься от повседневной суеты и посвятить время семье. А чтобы не пришлось скучать на праздниках, мы предлагаем вам список лучших детских новогодних и рождественских фильмы для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе настроение с помощью нашей подборки новогодних сказочных фильмов.
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7 декабря 2021 16:04
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