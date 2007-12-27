Миллион на Рождество, 2007

Довольно-таки грустное вырисовывается Рождество для семейства Саундерс. Они только что переехали из Лос-Анджелеса в новый городишко, где у них нет ни друзей, ни денег, ни рождественского настроения. А тут еще их мама "застревает" в аэропорту из-за отложенного рейса и рождественский шопинг падает на плечи папы и детей... И вдруг 12-летний Брайан и 6-летняя Мэри находят сумку с миллионом долларов! Жизнь налаживается? Как бы не так! За ними начинают охотиться двое воришек, намеренных вернуть награбленные деньги. Они не остановятся ни перед чем в битком набитом покупателями магазине...

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