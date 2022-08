Никки Грейс и Девон Берк приступают к съемкам в новом фильме ''On High in Blue Tomorrows''. По мере погружения в роль жизнь Никки резко меняется: она перестает понимать, где кончается реальность и начинается кино. Неожиданно Никки узнает, что она — не первая исполнительница роли. Съемки ''On High in Blue Tomorrows'' прервались несколько лет назад, после того как пару главных актеров нашли убитыми. Но еще больше этого Никки беспокоит то, что ее героиня становится более реальной, чем она сама...