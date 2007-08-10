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Киноафиша Фильмы Кавказ

Кавказ

Kavkaz 18+
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О фильме

75-летняя Мария живет вместе со своей невесткой Софией. Одна из них на войне потеряла сына, другая – соответственно, мужа. Голод вынуждает задумываться о дальнейшем способе существования. «Мысли направляют» их в Россию. По дороге, в купе, София знакомится с попутчиком – Александром, в которого влюбляется. Мария же, побыв на российской земле некоторое время, осознает, что жизнь без Кавказа для нее – не жизнь и возвращается назад...

Страна Россия / Азербайджан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 10 августа 2007
Дата выхода
29 сентября 2007 Россия 16+
10 августа 2007 Азербайджан
29 сентября 2007 Казахстан
29 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $49 857
Производство Metropol
Другие названия
Kavkaz, Caucasia, Kaukaz, Qafqaz, Кавказ
Режиссер
Фарид Гумбатов
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Эльмира Шабанова
Гамида Омарова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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