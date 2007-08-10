75-летняя Мария живет вместе со своей невесткой Софией. Одна из них на войне потеряла сына, другая – соответственно, мужа. Голод вынуждает задумываться о дальнейшем способе существования. «Мысли направляют» их в Россию. По дороге, в купе, София знакомится с попутчиком – Александром, в которого влюбляется. Мария же, побыв на российской земле некоторое время, осознает, что жизнь без Кавказа для нее – не жизнь и возвращается назад...
|29 сентября 2007
|Россия
|16+
|10 августа 2007
|Азербайджан
|29 сентября 2007
|Казахстан
|29 сентября 2007
|Украина