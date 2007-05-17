4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007

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Если вы живете при тоталитарном режиме и вам необходимо разрешиться от нежелательного бремени где-нибудь на пятом месяце, то рецепт довольно прост: снимите номер в отеле, пригласите гинеколога, который введет в ваши внутренности специальный зонд, дождитесь выкидыша, но ни в коем случае не спускайте плод чрева своего в унитаз (коли уж в «Грязных прелестях» засор возник из-за человеческого сердца – целый младенец явно обнулит пропускную способность гостиничных коммуникаций); заверните…
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