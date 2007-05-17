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4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007

2007 / Румыния
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18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

1987 год, Румыния, до падения коммунистического строя остались считанные годы. Две университетские подруги Отилия и Габита пытаются решить проблему нежелательной беременности.

6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 ноября 2007
Премьера в мире 17 мая 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Кристиан Мунджиу
В ролях
Анамария Маринка
Анамария Маринка
Лаура Василиу
Ади Карауляну
Люминта Георгиу
Влад Иванов
Влад Иванов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 4 месяца, 3 недели и 2 дня 2 постера
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Если вы живете при тоталитарном режиме и вам необходимо разрешиться от нежелательного бремени где-нибудь на пятом месяце, то рецепт довольно прост: снимите номер в отеле, пригласите гинеколога, который введет в ваши внутренности специальный зонд, дождитесь выкидыша, но ни в коем случае не спускайте плод чрева своего в унитаз (коли уж в «Грязных прелестях» засор возник из-за человеческого сердца – целый младенец явно обнулит пропускную способность гостиничных коммуникаций); заверните…
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19 мая 2023 15:00
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