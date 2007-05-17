4 месяца, 3 недели и 2 дня, 2007

Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре

На этой неделе стриминги предлагают спасти принцессу Пич, поставить гениальный перформанс, отправиться в Китай и стать волонтером.