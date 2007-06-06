В уездном городке уже давно ждут труппу известных актёров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших...

В стане "актеров" свои неприятности – единственная "Прима", ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать "актрисе" замену...