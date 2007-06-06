В стане "актеров" свои неприятности – единственная "Прима", ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать "актрисе" замену...
|6 июня 2007
|Россия
|КароПрокат
|29 ноября 2007
|Беларусь
|29 ноября 2007
|Казахстан
|11 ноября 2007
|США
|29 ноября 2007
|Украина
Фильм хороший. Смешной. Смотреть было не скучно. Никогда особо не любила… Читать дальше…
Хорошее музыкальное качественное кино.
Те кто пересмотрел "Няню", сами уже не могут представить Заворотнюк в другом… Читать дальше…