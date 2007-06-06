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Постер фильма Шекспиру и не снилось
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Киноафиша Фильмы Шекспиру и не снилось

Шекспиру и не снилось

Shekspiru i ne snilos 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В уездном городке уже давно ждут труппу известных актёров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших...

В стане "актеров" свои неприятности – единственная "Прима", ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать "актрисе" замену...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Дата выхода
6 июня 2007 Россия КароПрокат
29 ноября 2007 Беларусь
29 ноября 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
29 ноября 2007 Украина
Сборы в мире $341 473
Производство Пеликан, Пеликан-фильм
Другие названия
Shekspiru i ne snilos, Шекспиру и не снилось
Режиссер
Алексей Зернов
В ролях
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Гарик Харламов
Гарик Харламов
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 19 голосов
4.7 IMDb
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Наша рецензия

В 1-й сцене III акта самой знаменитой из шекспировских трагедий принц Гамлет наедине с самим собою исследует вопрос о загробной драматургии сновидений: «…Умереть, уснуть. – Уснуть! / И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; / Какие сны приснятся в смертном сне, / Когда мы сбросим этот бренный шум…» Известный сценарист-комедиограф Владимир Зайкин и переписавший его сценарий режиссер Алексей Зернов решили показать въяве, что могло бы (или, вернее, не могло…
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Олгуцык 2 апреля 2015, 12:51
Ну, и понаписали.. Молодцы.. Даже фильм не посмотрели. Просто супер!
Фильм хороший. Смешной. Смотреть было не скучно. Никогда особо не любила… Читать дальше…
Егозей 2 апреля 2015, 12:51
Сходил и посмотрел.
Хорошее музыкальное качественное кино.
Те кто пересмотрел "Няню", сами уже не могут представить Заворотнюк в другом… Читать дальше…
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